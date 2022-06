Alexa es el asistente de voz de Amazon. Una voz que muchos conocemos porque la hemos oído en smartphones, altavoces Echo, pantallas inteligentes Echo Show y, si me apuras, puedes pedirle ayuda y verbalizar comandos de Alexa en los dispositivos Fire TV compatibles. Precisamente, los modelos más recientes un botón de Alexa en el mando a distancia. Y como buen asistente de voz, sirve para muchas cosas. Vamos que puedes hacerle toda clase de preguntas a Alexa y obtendrás respuesta.

En el lado práctico, Alexa te ayudará a encender y apagar dispositivos inteligentes, bombillas, enchufes y otros aparatos. Incluso puedes controlar tu televisor inteligente, sea o no de Amazon. También puedes escuchar la radio, poner música, programar recordatorios, etc.

Pero, seamos francos. La gracia de tener un asistente de voz es que puedes pedirle cosas prácticas, útiles para tu día a día, pero también puedes, simplemente, pasar el rato jugando con Alexa, tal y como vimos con Ok Google y su Asistente. ¿Cómo? Haciéndole preguntas a Alexa que seguramente te responderá con algo divertido. Así la han programado sus creadores anticipándose a que el ser humano es curioso por naturaleza.

Preguntas divertidas y absurdas para Alexa

Empecemos por la cara divertida de Alexa. Seguramente, en un momento de aburrimiento, le has preguntado a Alexa alguna tontería y te ha respondido con gracia y salero. Alexa tiene sentido del humor hasta unos niveles que no puedes imaginar. De ahí que puedes hacer preguntas a Alexa como las que listamos a continuación. Y seguramente nos dejemos unos cuantas comandos más para lanzarle a Alexa.

Alexa, dame una cerveza.

¿Te gusta la cerveza?

¿Fumas?

¿Cuál es tu bebida favorita?

¿Cuál es tu color favorito?

Alexa, ¿eres un robot?

¿Cuáles son las tres leyes de la robótica?

¿Dónde vives?

Alexa, ¿conoces a Siri?

¿Dónde están mis llaves?

¿Qué llevas puesto?

¿Cuántos años tienes?

Pero hay mucho más. Alexa tiene acceso a toda clase de información gracias a que está conectado a internet. De ahí que puedas pedirle cosas como reproducir música, escuchar una emisora de radio o saber si va a llover mañana. Además, puedes hacerle estas preguntas a Alexa para pasar el rato.

Cuéntame un chiste.

Cuéntame un cuento.

Cuéntame un secreto.

Alexa, dime una adivinanza.

Lanza una moneda al aire.

Dime un número del 1 al 10.

Alexa, piedra, papel o tijera.

Cántame una canción.

Comandos para que Alexa imite a tu familia

En la lista de preguntas y comandos divertidos se incluyen las imitaciones. Y es que Alexa puede hacerse pasar por papá, mamá, la abuela, un adolescente o un niño. Todo ello con sus modos. En realidad, se trata de parodiar estos roles con chistes, bromas y actitudes que todos hemos visto o experimentado en nuestras carnes. Basta con decir, “Alexa, activa el modo X” para activar el modo que le digas.

Modo padre

Modo madre

Modo bebé

Modo adolescente

Modo abuelita

Comandos para jugar a juegos con Alexa

Si quieres saber todo lo que puede hacer Alexa por ti, una manera práctica de averiguarlo es consultando su catálogo de Alexa Skills. Se trata de juegos, actividades y aplicaciones que se integran con Alexa para que obtengas respuestas a tus preguntas sobre deportes, clima, noticias, salud, etc.

En este catálogo hay una sección de juegos que puedes activar y así jugar con Alexa desde tu altavoz Echo, tu pantalla inteligente Echo Show o directamente desde la aplicación de Alexa para iPhone y/o Android. Son juegos que se pueden jugar con la voz y el oído. Alexa te irá diciendo lo que tienes que hacer, aunque en ocasiones la dinámica de juego es tan simple que aprenderás a jugar de inmediato.

Comandos de Alexa para tu día a día

Pero no todo es diversión con Alexa. Cuando tienes que ir a clase o al trabajo necesitas cierta información para estar al día o para no llegar tarde a una cita o reunión. Para esto y mucho más, las preguntas de Alexa te resultarán de gran utilidad. Por ejemplo, puedes programar alarmas y recordatorios para unas fechas concretas, activar un temporizador para cuando estás cocinando, etc.

Alexa, pon una alarma

Despiértame a las 9 de la mañana

¿Qué alarmas tengo activadas?

Recuérdame comprar pan a las 12 del mediodía

Alexa, dime mis recordatorios

Alexa, crear una lista con el nombre X

Añade X a la lista de la compra

¿Qué listas tengo?

¿Qué tengo en mi lista de la compra?

¿Qué hay en la lista X?

Por descontado, con Alexa también puedes confeccionar listas de la compra. Una lista para tus compras semanales, otra para regalos especiales, otra para tus vicios y compras atemporales, etc. Y añadir elementos a la lista resulta muy fácil también. Simplemente le dices “Alexa, añadir plátanos a la lista de la compra” y hecho. Luego podrás vaciar esa lista comprando en Amazon o en cualquier otro establecimiento, físico u online.

Alexa, buenos días

¿Cuáles son las noticias del día?

¿Qué tiempo hace?

¿Qué tiempo va a hacer en Barcelona?

¿Qué hora hora es?

Con el comando “Alexa, buenos días” activarás la rutina del mismo nombre. Una rutina combina comandos y preguntas de Alexa para que se reproduzcan del tirón. Puedes configurarlo en tu app de Amazon. En esta rutina, Alexa te dará el tiempo, te leerá las noticias, te dirá si tienes citas o reuniones programadas, etc. El comando “noticias del día” también se puede personalizar para que lea noticias de las fuentes que tú elijas.