Ok Google. Cuéntame un chiste. ¿Cuántos años tienes? Estoy aburrido. ¿Te gusta Star Trek o Star Wars? Estas y otras preguntas simpáticas te harán pasar un rato divertido con el Asistente de Google. Y es que no está reñido que tu asistente de voz sea útil y al mismo tiempo tenga sentido del humor. En cualquier caso, sus funciones aumentan con el tiempo y es prácticamente imposible seguir la pista de todas.

Así que vamos a hacer una cosa. Primero, explicarte de qué manera puedes echar un vistazo a las novedades del Asistente de Google. Así sabrás qué puedes preguntarle hoy con un comando de Ok Google que hace unos días no podías para sacarle más provecho a tu Asistente, disponible en cualquier dispositivo Android como teléfonos, televisores, relojes o altavoces inteligentes compatibles.

Y, ya de paso, vamos a recopilar algunas de las órdenes y preguntas más interesantes que puedes darle al Asistente de Google. Una manera de amortizarlo y así evitar tener que hacer determinadas tareas o realizar las búsquedas tú mismo en Google.

Descubrir nuevas funciones de Ok Google

Lo primero es lo primero. El Asistente de Google ofrece una gran cantidad de respuestas y acciones a preguntas y órdenes. ¿Pero de qué sirve eso si no sabes qué preguntar? Lo ideal sería tener a mano un diccionario o un recopilatorio de esas preguntas para lanzarlas, memorizarlas o recordarlas cuando las necesites. Pues bien. El Asistente de Google tiene esa función.

Para ver todo lo que Google puede hacer por ti con sus comandos de Ok Google, tendrás que abrir la aplicación Google e ir a Más > Ajustes > Asistente de Google > Explorar. A través del buscador y de las sugerencias tendrás a tu alcance todas las preguntas y órdenes que entiende el Asistente. Con el buscador, directamente, escribe el nombre de las aplicaciones y servicios que quieres controlar, como Netflix, Spotify o YouTube. También puedes buscar funciones del teléfono como Llamadas o Mensajes o temas de tu interés como Deportes o Tiempo. El Asistente te mostrará acciones y preguntas compatibles con esos temas.

Dentro del Asistente de Google también encontrarás un atajo de Explorar. En concreto, cuando abras el Asistente, en la esquina inferior derecha verás un icono en forma de brújula. Si lo pulsas verás sugerencias de preguntas y acciones para lanzarle al Asistente de Google.

Jugar con el Asistente de Google

Todos tenemos derecho a divertirnos, a tomarnos un descanso después de una jornada de arduo trabajo. Así que ahí está el Asistente de Google repleto de juegos y actividades para que el tiempo te pase volando cuando no sepas qué hacer con él. ¿Jugamos a algo? Pídeselo a Google y a ver qué te dice. Para empezar, tiene varios juegos con los que poner a prueba tus conocimientos y otros más clásicos para probar tus reflejos. Será por opciones.

Ok Google, ¿jugamos a algo?

Ok Google, jugar a un juego

Ok Google, juguemos a Bola de cristal

Ok Google, juguemos a preguntas y respuestas

Ok Google, juguemos a Te Sientes Con Suerte

Ok Google, dame un número al azar

Ok Google, lanza una moneda

Ok Google, jugar al Ahorcado

Ok Google, cara o cruz

Ok Google, juguemos a piedra, papel, tijera

Pasar el rato con preguntas y curiosidades

A base de prueba y error, es fácil dar con algunas de las preguntas más curiosas que se le pueden hacer al Asistente de Google. Por ejemplo, podemos pedirle que nos cuente un chiste. O varios. Incluso que nos piropee o nos cante algo. Puedes elegir canciones en inglés, un rap, reggaeton y hasta que te felicite por tu cumpleaños con una canción. El Asistente de Google también sabe contar historias. Cortas, pero historias al fin y al cabo. Pídele que te cuente un cuento de Navidad, una historia de miedo o un cuento sin más.

Ok Google, cuéntame un chiste

Ok Google, dime un piropo

Ok Google, cántame una serenata

Ok Google, cuéntame un dato curioso

Ok Google, sorpréndeme

Hey Google, dime más

Hey Google, acertijo

Hey Google, cuéntame un cuento

Hey Google, cuéntame una historia de miedo

Hey Google, cántame feliz cumpleaños

Hey Google, cántame Las mañanitas

Hey Google, cántame una canción

Controlar tu móvil con Ok Google

Aunque hay atajos para las siguientes acciones, puedes encomendárselas al Asistente de Google. Una simple orden y el Asistente desactivará o reactivará las conexiones inalámbricas, cambiará brillo o volumen, iniciará una llamada o mandará un mensaje.

Ok Google, activa (o desactiva) el WiFi

Activa (o desactiva) el Bluetooth

Activa (o desactiva) el modo avión

Enciende (o apaga) la linterna

Ok Google, pon el móvil en silencio

Silenciar teléfono

Sube (o baja) el volumen

Sube (o baja) el brillo

Apaga la pantalla

Ok Google, haz una foto

Ok Google, graba un vídeo

Abre (y el nombre de la aplicación)

Llama a (nombre del contacto)

Haz una videollamada con (nombre del contacto)

Envía un mensaje a (contacto) y dile (mensaje)

Ok Google, envía un WhatsApp a (contacto) y dile (mensaje)

Recuérdalo todo con el Asistente de Google

Precisamente porque el Asistente de Google se llama Asistente, una de sus principales bazas consiste en recordarte qué tienes que hacer durante el día. Es decir, que puedes programar alarmas, recordatorios, confeccionar listas de la compra o de tareas, cuentas atrás, avisos, etc. Y con la voz que quieras. Vamos, cualquier cosa que tenga que ver con el paso del tiempo y con no olvidarte de citas, reuniones, eventos importantes, etc.

Ok Google, pon una alarma para las 10

Avísame en 20 minutos

Avísame cada día a las 9 de la mañana

Cuenta atrás de 5 minutos

Ok Google, recuérdame (lo que sea) (el día y hora que sea)

Crea una lista de la compra para (tienda)

Añade leche a la lista de la compra

¿Qué hay en la lista de la compra?

Y si se trata de empezar el día con buen pie, para eso están las rutinas. Las rutinas del Asistente de Google son un grupo de tareas o acciones para que el Asistente de Google las vaya ejecutando una tras otra. El mejor ejemplo lo encontramos en la rutina de Buenos días. Si le deseas al Asistente “Buenos días”, te dará información del tiempo, te leerá las citas que tengas en tu calendario, recordatorios, próximos cumpleaños, si te queda poca batería en el teléfono y, finalmente, te leerá las noticias. Para que toda esta información sea de tu gusto, puedes personalizarla pulsando en tu perfil de Google, dentro del Asistente de Google, y luego pulsando en Rutinas.

En el apartado de Rutinas puedes crear nuevas rutinas, personalizar las que ya existen y aprovecharlas para que tu día sea de lo más completo.