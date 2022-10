Android 13 Go Edition, la nueva versión del sistema operativo de Google diseñada para móviles de entrada que cuentan con especificaciones básicas y que ya está presente en 250 millones de smartphones, será un poco más exigente en cuanto a los requisitos mínimos para su funcionamiento. Las nuevas prestaciones, como la nueva línea de diseño bautizada como Material You, entre otras mejoras heredadas de Android 13, hacen que la cantidad mínima de memoria RAM y almacenamiento crezcan considerablemente respecto a otras versiones.

Hasta ahora, Android Go estaba diseñado para aquellos smartphones que contaban con una configuración de RAM menor a 2 GB. Y es que se requería, como mínimo, 1 GB de RAM para ejecutar las versiones de Android 11 y 12 de esta variante del sistema operativo. Android Go 13, sin embargo (y tal y como revela The Verge), necesita un mínimo de 2 GB de memoria RAM, así como 16 GB de almacenamiento interno.

Por tanto, si un fabricante quiere apostar por esta nueva versión del sistema operativo, deberá apostar por una configuración base que parta de los 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Aquellos smartphones que cuenten con especificaciones inferiores a las mencionadas, además, no podrán actualizar a esta versión.

Android 13 Go Edition conserva su esencia, pero con nuevas funciones que la hacen más pesada

El incremento de requisitos mínimos para su funcionamiento, eso sí, no es en vano. Android 13 Go Edition continúa manteniendo la posibilidad de descargar versiones menos pesadas de las apps más populares. También limita algunas funciones del sistema, como las animaciones u otros elementos de la interfaz que pueden repercutir en el rendimiento. Añaden, sin embargo, nuevas características heredadas de Android 12 y Android 13. Entre ellas, Material You, y la posibilidad de adaptar los colores de la interfaz a las tonalidades del fondo de escritorio.

También se añaden nuevos permisos de notificaciones y la posibilidad de ajustar el idioma por aplicaciones. Es decir, es posible configurar un idioma específico en cada app, sin importar cuál es el idioma del sistema. Otra de las novedades es la posibilidad de instalar parches de seguridad del sistema a través de Google Play. También la inclusión de Google Discover. Esta, de hecho, si bien ofrecerá más limitaciones frente a la versión estándar de Android 13, también hace que Android 13 Go Edition consuma más recursos.

Google ha revelado que los primeros móviles con Android 13 Go Edition llegarán en 2023. Por el momento, ningún fabricante ha confirmado la actualización de sus smarpthones actuales.