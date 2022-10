Después de los lamentables y vergonzoso hechos ocurridos durante su último stream, Amouranth, una de las streamers más populares en Twitch, reapareció para tranquilizar a su comunidad. Esta última, debido a los sucesos de su último directo, estaba preocupada porque no hubo noticias de ella durante días. Afortunadamente, Kaitlyn Siragusa confirmó que se encuentra bien. Además, compartió cómo afronta la complicada situación por la que está atravesando.

Primeramente hay que decir que algunos policías se presentaron en el hogar de Amouranth para verificar la situación. El problema, según describe la streamer, es que las autoridades no pueden intervenir si no aprecian daño físico en la víctima. En este caso, la pareja sentimental de Siragusa no la ha agredido de esa manera. No obstante, no deja de ser ridículo que, pese a contar con evidencia de sobra de un abuso psicológico, no hayan hecho nada más.

"La policía no hace nada si no estás físicamente afectada. Desafortunadamente, gritar a tu pareja no cruza ninguna línea para la policía, por lo que no hacen nada. Solo se mueven si ven daños físicos". Amouranth, además, dijo que irá a terapia y buscará asesoría legal. En relación a sus finanzas, dijo ya tener el control de las mismas pese a las amenazas de su esposo. Recordemos que este amenazó con convertir sus recursos en criptomonedas.

Sobre su esposo, Amouranth dijo que igualmente está buscando ayuda, pero no ahondo más en el tema. "Creo que cuando se escuchó a sí mismo en esa llamada, se dio cuenta de lo idiota que es. Es como si nunca se hubiera dado cuenta. Entonces, desde hoy tengo acceso a todas mis cuentas y finanzas nuevamente. Estoy buscando asesoría legal y emocional", comentó.

Twitch star @Amouranth has broken her two-day silence since detailing alleged abuse at the hands of her husband on stream.



"I have access to all of my accounts and finances again. He’s not here, he’s seeking help. I’m seeking legal and emotional counsel." pic.twitter.com/sFr25dnHuy — Dexerto (@Dexerto) October 18, 2022

Amouranth aclara que esa búsqueda de ayuda profesional es lo que la mantuvo alejada de los streams estos días.

"Simplemente estoy lidiando con todo. He recibido muchos visitantes aleatorios y llamadas de la policía. Ha sido divertido. Soy positiva sobre el futuro, estoy feliz de ser libre. Me alegro de que los perros estén bien. [En relación a la amenaza contra sus mascotas]".

¿Qué sucederá con su carrera en Twitch? Amouranth deja entrever que está cansada del tipo de contenido que la caracteriza —y que ahora sabemos fue mandato de su esposo—. En tono de broma dijo que quiere hacer directos "usando ropa" y seguir adelante.