Los AirPods Max, los auriculares de diadema de Apple, tienen una cancelación de ruido menos efectiva tras su última actualización de firmware, según ha concluido Rtings tras realizar una prueba de audio detallada. El citado portal asegura que la cancelación de ruido activa “bloquean un poco menos de ruido entre el rango medio y alto bajo” en la versión 4E71, la cual se desplegó el pasado mes de mayo.

No es la primera vez que se reporta una disminución de la cancelación de ruido en los AirPods Max después de la actualización de firmware. The Verge, incluso, informó sobre este inconveniente en septiembre, y otros usuarios también notaron como la ANC era menos efectiva que en la versión anterior. Rtings, sin embargo, asegura que la disminución no es tan drástica. “Cuando se trata de los rangos medios y agudos, esta actualización de firmware ha cambiado ligeramente el nivel de aislamiento, pero es una diferencia relativamente menor”, han detallado en la prueba de cancelación de ruido.

No está claro por qué Apple habría reducido el nivel de cancelación de ruido de los AirPods Max. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchos usuarios utilizan los auriculares sin reproducir nada de música. Es decir, simplemente con la cancelación de ruido activada para aislar el sonido exterior. De hecho, una de las mejoras de los AirPods Pro de segunda generación, anunciados el pasado mes de septiembre, es la inclusión de una todavía mayor cancelación de ruido que la generación anterior. Se desconoce, además, si la compañía lanzará una actualización para solventar este inconveniente.

No hay forma de evitar la actualización de firmware de los AirPods Max

Por otro lado, no hay forma de interrumpir o evitar una actualización del firmware, pues estas se realizan de forma automática. En la mayoría de ocasiones, suceden cuando los auriculares se encuentran en modo reposo, dentro del estuche y al alcance del iPhone. Además, este tipo de actualizaciones suelen solventar pequeños problemas e incluir alguna mejora en cuanto a funciones.

Los AirPods Max, recordemos, están disponibles a un precio de 629 euros o 13,699 pesos. Comparten catálogo con los nuevos AirPods Pro de segunda generación, los AirPods de tercera generación, y los AirPods de segunda generación. Por el momento, se desconoce cuándo la compañía actualizará una renovación de este dispositivo.