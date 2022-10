La celebración por el 25 aniversario de Age of Empires no quedó solo en el anuncio de Age of Empires 2: Definitive Edition y Age of Empires 4 para Xbox Series X|S. Microsoft se guardó un anuncio sorpresa para el final, uno que muchísimos jugadores esperaron durante años. Age of Mythology, el mítico juego de estrategia que vio la luz durante 2002, tendrá su propia remasterización con gráficos totalmente renovados.

Age of Mythology Retold, como los de Redmond han bautizado a su propuesta, seguirá el camino de las remasterizaciones que ya hemos visto en la saga Age of Empires. Es decir, además de darle un completo lavado de cara al apartado visual, también introducirán mejoras en las mecánicas jugables.

Por el momento, eso sí, los de Redmond no han adelantado demasiados detalles. De hecho. Parece que el proyecto todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, así que probablemente tengan que pasar varios años antes de poder disfrutarlo.

"Los dioses volverán. Los héroes se levantarán. Las leyendas lucharán. Age of Mythology Retold está en producción. Sabemos que la comunidad de Age of Mythology ha estado esperando una Edición Definitiva, y la estaremos ofreciendo. Estamos trabajando arduamente para traerte la gloria del juego original con gráficos actualizados, nuevas características y más. Estén atentos para más noticias", añade Microsoft.

Si bien Age of Empires 2: Definitive Edition y Age of Empires 4 tendrán versiones para Xbox Series X|S, incluso con jugabilidad adaptada al mando, por ahora no se ha confirmado si Age of Mythology Retold igualmente tendrá presencia en consolas. Dado que millones de jugadores de Xbox solicitaron estos RTS en su plataforma, no nos extrañaría que Retold los siga tiempo después.

Age of Mythology es uno de los juegos más queridos por los amantes de la estrategia en tiempo real. Su lanzamiento, ubicado en el ya lejano 2002, se distanció de Age of Empires para proponer una experiencia en la que predomina la parte mitológica de distintas civilizaciones. Específicamente, la de los egipcios, griegos, nórdicos, atlantes y chinos. Lo anterior permitió que los campos de batalla se llenaran de criaturas fantásticas y lugares representativos de cada cultura.

Eso sí, a nivel de jugabilidad, las mecánicas eran heredadas de Age of Empires, que llegó el mercado en 1997. Su gameplay ya era excelente y no hubo necesidad de hacer cambios significativos en la variante mitológica. Será interesante ver cuáles son las novedades que prepara Microsoft más allá de lo visual. En este último sentido, puedes esperar que Age of Mythology Retold introduzca mejoras como el aumento a la resolución y tasa de fotogramas por segundo; modelados, texturas y partículas con un mayor nivel de detalle; así como soporte a monitores panorámicos, entre otras.