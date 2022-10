Lo que hace unos años parecía imposible, finalmente se ha hecho realidad después de que la comunidad lo solicitara una y otra vez. Age of Empires 2: Definitive Edition y Age of Empires 4 dejarán de ser exclusivas de PC y darán el salto al mundo de las consolas. En concreto, ambos títulos harán su debut en Xbox Series X|S. Eso sí, en fechas distintas.

Age of Empires 2: Definitive Edition, la remasterización de uno de los juegos de estrategia más emblemáticos de todos los tiempos, se podrá disfrutar en dichas consolas a partir del 31 de enero de 2023. Age of Empires 4, por su parte, también llegará el próximo año, pero en una fecha posterior aún por determinar.

Cabe mencionar que ambos títulos se podrán descargar desde Xbox Game Pass. Entonces, si ya eres suscriptor del servicio, no tendrás que desembolsar ninguna cuota adicional. Ojo, los miembros de Xbox Game Pass Ultimate podrán jugarlos a través de la nube. Por lo tanto, si no tienes un ordenador que cumpla con los requisitos mínimos, o una consola Xbox, el streaming se convertirá en tu salvavidas.

Considerando que ambos juegos fueron desarrollados con el teclado y el ratón en mente, quizá te estés preguntando cómo será el gameplay en consola. Debes saber que Microsoft ha dedicado esfuerzos para que puedas jugar Age of Empires 2: Definitive Edition y la cuarta entrega por medio del mando. De esta manera, por supuesto, lograrán llegar a una mayor cantidad de jugadores. La compañía dice que portar la jugabilidad fue todo un reto, pero finalmente lo lograron. Además, ofrecerán un completo tutorial para que aprendas a jugarlo con el controlador de toda la vida.

"Sabíamos que llevar la complejidad de los RTS a las consolas Xbox era una tarea enorme y que teníamos que abordarlo con cuidado y consideración. El equipo ha estado trabajando arduamente para brindar una experiencia que no solo se sienta genial con un mando, sino que también enseñe a los jugadores cómo jugar en Xbox. Un nuevo tutorial diseñado específicamente para el mando, combinado con una nueva experiencia de usuario para consola, ayudará a los jugadores a comenzar. También hemos agregado una nueva IA que ayuda a que la administración de recursos en un juego de estrategia sea eficiente e intuitiva." Microsoft.

Ahora bien, si no puedes vivir sin tu teclado y ratón en los RTS, recuerda que las consolas Xbox tienen soporte para ambos periféricos, y no lo van a desperdiciar. "Para aquellos jugadores que son leales al teclado y al ratón, nos hemos asegurado de que estos periféricos sean compatibles con la versión de consola", mencionan. Y si todo lo anterior no te parece suficiente, habrá cross-play, entonces tendrás la posibilidad de enfrentarte a jugadores de PC.

Desde luego, todavía faltan muchos detalles por conocer de la versión de consola de Age of Empires 2: Definitive Edition y Age of Empires 4. Microsoft nos anima a mantenernos atentos a los próximos meses, pues compartirán más información.