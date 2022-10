Llevar un AirTag en la maleta cuando viajas es, sin duda, una genial opción para evitar que el equipaje se pierda durante el trayecto. Algunas aerolíneas, sin embargo, no les gusta nada esta idea, puesto a que los usuarios pueden averiguar fácilmente dónde están sus pertenencias y saber si ha sido la propia compañía quien las ha extraviado. Es por eso que empresas como Lufthansa están empezando a prohibir estos dispositivos en sus vuelos, alegando, como excusa, que se trata de mercancía peligrosa.

Los AirTag, recordemos, son dispositivos de localización de objetos, y funcionan a través de la red Buscar, que está compuesta por millones de dispositivos Apple para poder localizar la mochila, bolsa, cartera o cualquier otra pertenencia, sin necesidad de que el iPhone del propietario esté cerca. Si bien cuentan con una pequeña batería (o más bien, pila), esta no es de iones de litio, por lo que no debería ser un problema. Ni siquiera el hecho de que sea un localizador podría ser un inconveniente.

Ahora bien, ¿puede una aerolínea saber si llevas un AirTag en la maleta?

Cuidado al facturar la maleta si llevas un AirTag y la aerolínea lo prohíbe

AirTag en un escáner de rayos X.

La única forma de que una aerolínea como Lufthansa pueda saber si llevas un AirTag en la maleta, es si esta se factura. Principalmente, porque son las propias compañías quienes realizan un control del equipaje que va en la bodega de su avión, y este, al igual que el equipaje de mano, también pasa por un escáner de rayos X.

El objetivo es comprobar si en la maleta hay mercancías tóxicas, pero permite ver con detalle los dispositivos del interior. Si hay un AirTag, por mucho que esté escondido entre la ropa, el escáner lo puede detectar. Su diseño, además, es bastante reconocible en los rayos X, puesto a que tiene una forma redondeada y un aspecto curiosamente similar al de un ojo humano. Por tanto, el operario podría detectarlo fácilmente y rechazar el equipaje a menos que la persona extraiga el localizador.

Por supuesto, si el AirTag está colgando por fuera de la maleta y la compañía prohíbe su uso, también pueden rechazar el equipaje si no se extrae.

¿Puede saber una aerolínea si llevas un localizador si no facturas la maleta?

Ahora bien, ¿qué pasa si no facturas la maleta? El control del equipaje de mano en los aeropuertos no es competencia de la aerolínea, sino de la propia empresa que gestiona ese aeropuerto. Como el AirTag no se considera una mercancía peligrosa, puede pasar sin problemas el escáner. De hecho, la compañía que gestiona el aeropuerto de Berlín, ha afirmado que el AirTag no está prohibido, ni siquiera, en equipajes facturados.

En el avión, el personal del vuelo no tiene forma de comprobar si dentro del equipaje de mano hay un AirTag. A no ser, por supuesto, que el localizador esté atado en el asa de la maleta o bolsa. La única forma de saberlo, además de abriendo la maleta, es a través de un iPhone. Para ello, sin embargo, el AirTag debe estar en modo perdido y lejos del propietario.