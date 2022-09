Xiaomi prepara el lanzamiento de los nuevos 12T y 12T Pro, per ya conocemos sus principales características gracias a una filtración. El portal alemán WinFuture ha tenido acceso a la tabla de especificaciones de ambos modelos, así como a algunas imágenes promocionales que permiten a conocer a fondo a ambos modelos.

En materia de diseño no se esperan demasiadas sorpresas, puesto que ambos móviles se mantienen en la línea estética a las que Xiaomi nos tiene acostumbrados. Sin embargo, sí se menciona que los chinos habrían prescindido del marco metálico en las dos versiones, presumiblemente para achicar costos. Esto significa que tanto el 12T como el 12T Pro presentarán carcasas fabricadas completamente en plástico.

Como ya ha sucedido con sus predecesores, los Xiaomi 12T y 12T Pro compartirán varias características. Una de ellas será la pantalla, que presentará un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con recubrimiento Gorilla Glass 5. El mismo presumirá una resolución de 2712 x 1220 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz.

Otro punto en común será la batería de 5.000 mAh con carga rápida de 120 vatios, heredada de los 11T y 11T Pro lanzados el año pasado.

Principales diferencias entre los Xiaomi 12T y 12T Pro

Una de las diferencias más notorias entre los dos modelos volverá a ser el procesador. El Xiaomi 12T Pro presumirá un chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, acompañado por 12 GB de memoria RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento interno. Aunque WinFuture menciona que en algunos países se ofrecería con solo 8 GB de RAM. Por su parte, el 12T incorporará un SoC MediaTek Dimensity 8100 Ultra. La RAM será de 8 GB, mientras que el almacenamiento disponible será de 128 o 256 GB.

El otro cambio drástico se verá en el apartado de cámaras. El Xiaomi 12T Pro será el primer modelo de la marca china en incorporar un sensor de 200 megapíxeles con apertura máxima de f/1.69. Además, incorporará un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 2 megapíxeles. En el frente, en tanto, presentará una cámara de 20 MP.

Lo que todavía no se sabe es si la cámara principal utilizará un sistema de estabilización óptica de la imagen. No obstante, será interesante verlo en acción y compararlo con sus rivales. No olvidemos que Motorola anunció recientemente el Edge 30 Ultra que también incluye una cámara de 200 MP.

El Xiaomi 12T, en tanto, mantendrá la cámara principal de 108 megapíxeles que se utilizó en los modelos del año pasado. Los demás sensores serán los mismos que los mencionados en la versión Pro.

¿Precios más altos?

Un dato notorio es que estos nuevos móviles no serían baratos. Si bien no se trata de cifras oficiales, podrían llegar con un importante aumento de precios en comparación con sus predecesores.

De acuerdo con WinFuture, el Xiaomi 12T se conseguiría en Europa a partir de los 649 euros, contra los 449 euros del 11T. Mientras que el 12T Pro comenzaría desde los 849 euros, contra los 649 euros del 11T Pro.