Durante la presente semana, NVIDIA anunció las tarjetas gráficas RTX 4080 y RTX 4090. También, algunos datos para demostrar que, respecto a la generación anterior, existe un salto significativo en rendimiento. Ahora bien, las estadísticas compartidas por la compañía tienen un detalle importante que hay que considerar: están potenciadas por la tecnología DLSS 3, la cual ha permitido que el rendimiento se multiplique hasta cuatro veces en ciertos juegos.

Lo anterior, desde luego, ha provocado que los consumidores cuestionen cuál es el verdadero potencial de las RTX 4080 y 4090 dejando de lado al DLSS 3. Sobre todo porque todavía existen una buena cantidad de títulos relativamente recientes que no son compatibles con dicha tecnología. Afortunadamente, NVIDIA no ha tardado demasiado tiempo en proporcionar esta información (vía PCMag). Con las nuevas gráficas, ya es posible hacernos a la idea del rendimiento de las GPUs cuando no hay generación de píxeles o fotogramas.

Evidentemente, no esperes ver el "4x" de las gráficas mostradas durante la presentación. En el mejor de los casos, sin la intervención de DLSS 3, el rendimiento está cerca de duplicarse. Para demostrarlo, NVIDIA nos muestra cómo se comporta Resident Evil Village, Assassin's Creed Valhalla y The Division 2, los cuales no ofrecen compatibilidad con ninguna versión de Deep Learning Super Sampling.

"Hay algunos juegos en el gráfico, como The Division 2 y Assassin's Creed Valhalla, que no tienen DLSS, por lo que puedes ver el rendimiento en comparación con nuestra GPU más rápida de la serie RTX 30 sin DLSS." NVIDIA.

La tarjeta que mejor sale parada, por razones obvias, es la RTX 4090, cuyo rendimiento es claramente superior a la RTX 3090 Ti. La RTX 4080 de 16 GB, por su parte, también supera al máximo exponente de la generación anterior por un margen mínimo. Eso sí, la variante de 12 GB, que muchos ven como una RTX 4070 disfrazada para justificar su alto precio, solo consigue igualar el potencial de la 3090 Ti en The Division 2.

Ojo, que la RTX 4080 de entrada —o 4070, como le quieras llamar—, se acerque bastante al rendimiento de la 3090 Ti, tampoco está nada mal. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que, para sacar el máximo provecho de las RTX 4000, sí o sí habrá que apoyarse en DLSS 3. Recordemos que esta última es capaz de generar frames completos y ya no solo píxeles; por ello las demos con Cyberpunk 2077 muestran un rendimiento brutal sin sacrificar la calidad visual.

Por supuesto, todavía estamos a la espera de pruebas más detalladas de las RTX 4080 y 4090. Estas surgirán una vez que lleguen al mercado a partir de octubre. También, de que más juegos se suban al tren de DLSS en cuanto sea posible. Hace algunos días te dimos a conocer los juegos que, de momento, tienen soporte para la nueva versión.