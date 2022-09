iOS 16 ya está disponible para todos los usuarios. Y aunque las grandes novedades entran por si solas (pantalla de bloqueo, nuevas notificaciones, etc.), también hay pequeñas mejoras escondidas por todo el sistema. Mini utilidades destinadas a hacernos la vida más sencilla mientras usamos el iPhone y que, desde luego, hacen más completo el sistema.

Una de esas pequeñas utilidades es el sistema automático de detección de unidades de medida. Cuando activas el iPhone por primera vez, queda asignado a una región, y esta a su vez incluye sus propias unidades de medida. Aunque se puede cambiar, generalmente el usuario mantiene todas las unidades de medida propias de su país, como moneda, temperatura, etc.

Gracias a un pequeño truco de iOS 16, ya no es necesario usar apps de terceros para hacer cambios en las unidades de medida a lo largo de sistema. Si bien lleva tiempo integrado en Siri, iOS 16 también las ha incluido a nivel sistema, e independientemente de que estemos en una app o navegando por la web, podemos ver las unidades de medida en nuestro formato, aunque estén escritas con las de otra región, por ejemplo, imperial.

Cómo usar la herramienta de iOS 16 para cambiar entre unidades

De esta forma, iOS 16 es capaz de trasformar grados Fahrenheit a centígrados, aplicar tipos de cambio de moneda o cambiar unidades de velocidad sin salir de una app, sin recurrir a Siri o utilizar aplicaciones de terceros, solo con un tap. Para utilizar esta nueva herramienta de iOS 16 solo tendrás que seleccionar la unidad en cuestión y desplazarte dentro del selector de texto hasta que aparezca la unidad cambiada.

Si no lo has cambiado, iOS muestra las unidades de la región en la que está configurado el iPhone. Por ejemplo, en el caso de España, empleará el sistema métrico. No obstante, siempre lo puedes modificar desde Ajustes>General>Idioma y Región, aunque ten en cuenta que este cambio afectará a todo el sistema.

Como ves, esta utilidad es muy sencilla de usar y está integrada a nivel sistema, por lo que tienes que instalar ni activar nada, viene configurada por defecto. Es automática, y de momento, funciona en casi todos los formatos diferentes, excepto en monedas, ya que depende mucho del formato y cómo esté configurado en el texto. Para los tipos de cambio, de momento, habrá que seguir recurriendo a Siri.