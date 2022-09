Después de meses en etapa de prueba, TikTok finalmente ha decidido lanzar su botón "No me gusta" de manera global. Algunos ya habían podido utilizar esta función en el pasado, aunque no se trataba de nada más que una prueba. Hoy viernes, la compañía ha tomado sus principales redes sociales para confirmar que ya se encuentra disponible en todas las regiones, y para todos los usuarios.

Las pruebas de este botón comenzaron en el pasado mes de abril. En ese momento, ciertos usuarios reportaban la aparición de un nuevo botón en la sección de comentarios. Junto al clásico corazón que simboliza un "Me gusta", TikTok también introdujo un pulgar hacia abajo, muy parecido al de YouTube. De esta forma, es posible valorar aquellos mensajes que aportaba más.

El "No me gusta", como ya reportábamos en abril, llegaba únicamente a la sección de comentarios. No podrás votar un vídeo usando este botón, para eso ya existe una función llamada "No me interesa". En cambio, la nueva propuesta permite votar en la sección de comentarios con el fin de identificar el contenido que no aporta, o que resulta dañino o problemático para la comunidad de TikTok.

🔔 Nueva función en camino. A principios de este año, empezamos a probar una nueva forma de que la gente pueda identificar los comentarios que consideran irrelevantes o inapropiados. Después de algunas pruebas, la estamos lanzando globalmente. 📲 Sigue leyendo para conocer 3 datos rápidos TikTok en Twitter

🔔 New feature incoming. Earlier this year, we started to test a new way people could identify comments they believe to be irrelevant or inappropriate. After some testing, we're releasing it globally. 📲 Read on for 3 fast facts — TikTokComms (@TikTokComms) September 23, 2022

Cómo funciona el nuevo botón de "No me gusta" en TikTok

Así luce el botón de No me gusta en TikTok

¿Pueden las personas ver quiénes han dado No me gusta a sus comentarios? La respuesta es no. El creador no será notificado cuando las personas den "No me gusta" a su comentario, y ni el resto de usuarios ni el dueño de la publicación podrán ver cuántos ha recibido. Esta función, como comenta TikTok en el comunicado anterior, es para mantener un mejor orden interno.

Por supuesto, siempre podrás eliminar tu "No me gusta" de un comentario que has votado sin querer. Hacerlo es tan sencillo como volver a tocar sobre el botón del pulgar hacia abajo.

Aunque fue a principios de este año que pudimos ver la primera prueba de este botón, TikTok lleva un tiempo trabajando un él. De hecho, fue en marzo de 2020 cuando el analista de redes sociales, Matt Navarra, lo vio por primera vez en el código de la aplicación. Hoy, finalmente, ha llegado junto a promesas de crear una mejor comunidad dentro de la aplicación.