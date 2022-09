¿En qué momento de la complicada cronología de Star Wars ocurren los hechos que narrará Andor, en Disney+? Las vicisitudes del trágico rebelde exploran un lugar poco común en la línea de tiempo de la saga. Lo que sea que haya ocurrido antes de los sucesos de Rogue One es un punto oscuro en la larga historia de una galaxia muy, muy lejana. O al menos, hasta ahora, no hubo un protagonista testigo de los primeros años de la resistencia.

Lo más cercano al tema en el live action fue la recién finalizada Obi Wan Kenobi. La premisa del show incluía descubrir los acontecimientos que vivió el jedi fugitivo diez años después de la caída de La República. No obstante, el programa dedicó buena parte de su atención a mostrar el conflicto interior del personaje.

Además de su enfrentamiento inevitable con Darth Vader. El contexto que le rodeaba se mostró como una mirada parcial a los primeros intentos por oponer resistencia al régimen totalitario intergaláctico. Pero no acerca de lo que acontecía en el núcleo mismo de La Rebelión.

Andor, que se ha descrito como un argumento cercano a “una premisa de espías”, podría ser el primero en profundizar en el tema en varios niveles distintos. O al menos, en cómo los habitantes de diferentes planetas reaccionaron al férreo control del Imperio sobre sus vidas. Un punto de considerable interés, al momento de comprender la manera en que la resistencia natural al poder se convirtió en una organización de choque.

Un momento singular dentro de la mitología de George Lucas

Lucasfilm | Disney+

El primer punto claro es que todo lo que se verá en la serie Andor ocurre cinco años antes de los eventos de Rogue One. Un dato revelado por el showrunner de la serie, Tony Gilroy. Como se recordará, en el argumento del largometraje Cassian Andor era un rebelde profundamente comprometido con la causa. Uno, además, que había vivido toda una serie de situaciones en favor de la resistencia y que tenía una historia complicada a cuestas.

La precisión del creativo permite concluir que eventos en Andor pasarán aproximadamente cinco años antes de Una Nueva Esperanza, pero transcurren después de La venganza de los Sith. En otras palabras, es la precuela de una ya existente. Pero también la secuela de una historia mayor de Star Wars.

Por complicado que parezca, no lo es tanto. Andor se ubica en los sucesos posteriores a la caída de La República, cuando La Rebelión era poco más que una reacción natural al sistema autoritario. Un planteamiento intrigante que brinda la oportunidad al guion de mostrar el proceso de cómo se organizó un grupo semejante.

Tanto como para ganar adeptos en esferas de poder y también dentro del Imperio mismo. Algo que se tocó este mismo año. Para el momento que transcurre Obi Wan Kenobi ya es evidente que miembros del nuevo régimen comienzan a notar los alcances de su violencia. Por lo que es probable que Andor recorra el arduo camino de una causa abstracta hasta una estrategia más refinada y efectiva.

Una nueva visión sobre un viejo conflicto

El showrunner Tony Gilroy ha insistido en que la serie sea un escenario fresco. En especial, en medio de la gran abundancia de narraciones de Star Wars estrenadas en la última década. Según el creativo, que estará al frente de las dos temporadas confirmadas del show, la mirada a los primeros días de La Rebelión será inédita. Además, supondrá detalles de sucesos mayores que impactan a futuro en varias posibles historias de la franquicia.

Lucasfilm | Disney+

Gilroy explicó también a Nerdist que la primera entrega de Andor tendrá doce episodios y abarcará un año en la vida del personaje. La siguiente profundizará en los cuatro anteriores al momento en que Cassian decidió participar en la misión sin retorno de Rogue One. Según Gildroy, la historia al final encajará de forma impecable con el film. Un hecho que recalcó en una reciente entrevista a Total Film en la que especificó que la segunda temporada unirá al venerado largometraje y a la serie.

“Tenemos cuatro bloques de tres [episodios] próximos [para la temporada 2]… Y cada uno te acercará un año más a Rogue One. Y debido a que es un año [cada vez], podemos hacer algo realmente fascinante en lo narrativo, que nunca tendrías la oportunidad de desarrollar en una película. Es emocionante.” Tony Gilroy

Andor y su estrecha relación con el universo Star Wars

Por supuesto, la fecha en que transcurren los acontecimientos de Andor no es un hito único en la saga. De hecho, coincide con la primera temporada de Star Wars Rebels, que acontece también cinco años antes de los eventos de Una Nueva Esperanza. Aunque no hay confirmación sobre la posibilidad de cameos o la inclusión de personajes de la serie en Andor, no sería imposible que ocurriera. Lo podría contextualizar varios escenarios a la vez, relacionados con La Rebelión y sus alcances.

La coincidencia temporal de Andor con toras narraciones, demostrará que había varios grupos rebeldes actuando al mismo tiempo. Lo que quiere decir que La Rebelión comenzó por una resistencia local y, a la vez, con una percepción del peligro independiente entre sí. La Alianza Rebelde, que después sería un elemento fundamental en Star Wars, todavía atravesaba sus primeros momentos de integración. La visión de Cassian como protagonista y observador de una circunstancia semejante brindará un valor considerable al argumento.

La importancia de la senadora Mon Mothma

Uno de los puntos en que ha hecho hincapié Tony Gilroy es que el clásico personaje Mon Mothma es de enorme relevancia en Andor. En particular, porque mostrará la forma en que La Rebelión no fue solo una decisión entre militantes anónimos. También involucró a las esferas de poder que comenzaron a comprender el peligro del Imperio a futuro. Como se recordará, la senadora formó parte de la trama del El retorno del Jedi, en cuya historia tuvo una participación activa en la batalla de Endor.

En Andor, la relevante figura atravesará una fundamental transformación moral. La narración incluirá dudas y preguntas acerca de sus lealtades, hasta pasar de Senadora Imperial a tener un lugar preponderante en La Rebelión. Algo que quedó claro en varias escenas de la icónica Rogue One.

Los sensibles a La Fuerza en Andor

Un punto a tener en cuenta en Andor es el papel que podrían jugar o no los jedi fugitivos y sobrevivientes a la orden 66 del Imperio. Uno de los nombres más significativos es un viejo conocido para los aficionados a los videojuegos basados en Star Wars. Carl Kestis, el personaje de Jedi: Fallen Order podría debutar en el live action.

Un rumor que comenzó durante la grabación del show y que, todavía, no ha sido desmentido. El argumento de su historia transcurre aproximadamente catorce años antes que Una nueva Esperanza. Lo que podría hacer coincidir ambas líneas argumentales en un punto u otro.

No obstante, los creadores de Andor han aclarado, más de una vez, que su intención es brindar a la serie un aire oscuro y político. Lo que alejaría a la historia de lo relacionado con La Fuerza. Por lo que es probable, que el jedi pelirrojo no esté incluido dentro del argumento. Lo mismo podría decirse de Ahsoka Tano.

Aunque en el caso de la antigua Padawan de Anakin Skywalker, todavía hay una ligera esperanza de su aparición en Andor. Como narró Rebels, la jedi fue una espía de la organización Fulcrum, a la que Cassian también pertenecería. ¿Podría ser el punto de unión entre la serie Andor y la futura que involucra la historia de Ahsoka Tano? Está por verse.