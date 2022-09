Uno de los relojes inteligentes de Samsung (conocidos comúnmente como Galaxy Watch) se calienta tanto, que ha ocasionado una pequeña quemadura en la muñeca de un usuario que lo llevaba puesto mientras dormía, según ha confirmado la propia persona a través de una publicación en Reddit.

En el post, el internauta muestra dos imágenes que demuestran el incidente con el smarwatch de la firma surcoreana. La primera imagen deja ver el modelo del reloj, un Samsung Galaxy Watch Active 2 anunciado en 2019. En la segunda, la zona de la quemadura, que coincide con la ubicación donde descansa la parte posterior del dispositivo en la muñeca.

El usuario no detalla si ha contactado con Samsung para aclarar lo sucedido o si, el Samsung Galaxy Watch ha dado algún fallo más allá de sobrecalentarse. Este, sin embargo, no es un caso aislado. Muchos internautas han respondido a la publicación alegando haber experimentado el mismo problema con sus relojes inteligentes. Algunos, de hecho, de otros fabricantes.

En la mayoría de casos, los usuarios aseguran que el sobrecalentamiento y la quemadura en la piel se debe a una reacción química causada por los pines de carga que incluye el dispositivo en la parte posterior, y el contacto con sudor. "Resulta que si eres una persona sudorosa con el tipo correcto de sudor, las almohadillas del cargador que dan a la piel llevarán una ligera corriente, y parte de tu sudor se convertirá en sustancia química cáustica", asegura uno de los afectados.

Un sobrecalentamiento del Samsung Galaxy Watch, la posible causa de la quemadura en la muñeca

El Samsung Galaxy Watch Active 2, no obstante, no cuenta con estos pines de carga. Samsung, además, asegura que es posible utilizarlo durante la noche. El usuario, por su parte, asegura que no aplicó ningún tipo de crema o sustancia en su muñeca, y que únicamente tomó unas pastillas para dormir. Alega, además, que minutos antes notó como la parte posterior del reloj se sobrecalentaba.

Otros usuarios también reportaron tener fallos similares con el calentamiento del Samsung Galaxy Watch Active 2. Un reloj que, recordemos, se anunció —recordemos— en 2019 y que ofrece características comunes relacionadas con el deporte y la salud, incluyendo un sensor para monitorear la frecuencia cardíaca. También un electrocardiograma, un barómetro, giroscopio y acelerómetro. Sensores que, de hecho, son muy comunes en la mayoría de relojes inteligentes. Samsung, por el momento, no ha ofrecido detalles al respecto.