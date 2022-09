Xiaomi es una de las marcas más populares en cuanto a gadgets, accesorios y dispositivos tecnológicos. Tienen una grandísima variedad de productos de, prácticamente, cualquier categoría: electrodomésticos, smartphones, periféricos para ordenadores, utensilios para el baño o hasta el más mínimo complemento para el hogar. Todos ellos, además, suelen tener un precio atractivo y están disponibles en multitud de tiendas online. Pero el hecho de ofrecer tantas opciones y que, además, estas sean muy populares, tiene un riesgo: es común encontrarse con imitaciones o artículos falsos que se venden bajo la marca Xiaomi.

Los fabricantes, en concreto, aprovechan la popularidad para fabricar clones exactos de los dispositivos reales que vende la compañía china. En algunas ocasiones, además, ofrecen artículos que ni siquiera Xiaomi tiene en su catálogo o, según afirma el portal Xiaomiui, dispositivos cuyas características no corresponden con la descripción del producto.

Hay, en concreto, cuatro dispositivos muy populares que fácilmente pueden tratarse de una copia, y no de un dispositivo original de Xiaomi. Son los siguientes.

SSD portátil de 16 TB

Un disco duro de 16 TB por un máximo de 27 dólares es, sin duda, una opción realmente atractiva si necesitas un almacenamiento extra para tu PC, y en Aliexpress es posible adquirir uno de características similares que, además, y tal y como indican en la descripción del artículo, cuenta con un puerto USB Tipo-C 3.1.

El SSD, sin embargo, ni es de Xiaomi —pese a que se muestra la marca en las fotografías— ni ofrece un puerto Tipo-C 3.1. En cambio, el dispositivo de almacenamiento externo cuenta con una velocidad de lectura de 30 MB/s y una velocidad de escritura 37 MB/s, pues cuenta con una salida USB 2.0.

Una MicroSD Clase 10 por tan solo 15 dólares

Xiaomiui también destaca otro producto que se vende bajo la marca Xiaomi. Este, sin embargo, no solo no es de la compañía, sino que tampoco ofrece las características que se detallan en la descripción. Según el citado portal, se trata de una tarjeta microSD de clase 10 disponibles en diferentes capacidades: 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB. Todas ellas, sin embargo, en realidad cuentan con tan solo 16 GB.

La velocidad de lectura, además, no es la indicada para clase 10, que suele ser de mínimo 10 MB/s.

¿Pensando en comprar una Xiaomi Mi Band? Mucho cuidado con los clones

Las Mi Band son uno de los dispositivos más populares de Xiaomi. Son pulseras inteligentes, económicas y que incluyen funciones muy interesantes, por lo que es común ver a muchos usuarios interesados en adquirir este producto. No obstante, son uno de los dispositivos más imitados por otros fabricantes chinos. Estos los ofrecen a un precio considerablemente más atractivo (se pueden encontrar fácilmente por 10 euros) y aseguran contar con las mismas características que la Xiaomi Mi Band 4 —o cualquier otra versión— original. Incluyendo, incluso, la resistencia al agua.

Las especificaciones, sin embargo, podrían no ser exactas, y al no ser un artículo oficial, también podría contar con diferentes problemas en cuanto a compatibilidad. Lo más recomendable, por tanto, es adquirir una Xiaomi Mi Band en la propia tienda online de Xiaomi o en un distribuidor autorizado.

Auriculares Bluetooth de Xiaomi nada parecidos a los que la compañía ofrece

Por 10 dólares podemos encontrar unos auriculares true wireless de Xiaomi que, además, tienen Bluetooth 5.0 y una batería de 500 mAh. Son, por supuesto, unos auriculares falsos. En primer lugar, porque no se parecen en nada a los que la compañía ofrece en su web. En segundo, porque sus especificaciones no son reales. El producto, según detalla Xiaomiui, tiene una pésima calidad de sonido, así como una mala duración de batería, la cual no llega ni a las 3 horas de reproducción.

Hay, por supuesto, auriculares mucho más interesantes que, si bien no cuestan 10 dólares, sí que pueden resultar mucho más económicos frente a, por ejemplo, los AirPods de Apple.