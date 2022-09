Los días de vacaciones acabaron y, en buena parte del mundo, la vida cotidiana retoma su ritmo. Lo que incluye, por supuesto, el regreso a clases de escolares de todas las edades y niveles. Se trata de una rutina anual que, aunque ya forma parte de la vida de las familias, suele ser un momento tedioso e, incluso, levemente agrio. El retorno a las aulas es el final del tiempo libre, del descanso y, sin duda, de una época de esparcimiento que tardará meses en regresar. Pero no te preocupes, las películas de Netflix están aquí para ayudarte con la vuelta a las clases.

En ocasiones, es necesario recordar el motivo por el cual es divertido volver a las aulas y a los hábitos cotidianos. A pesar de los deberes y los horarios. Esto es algo que un buen grupo de películas tiene en cuenta y que explora con buen humor, además de singulares giros argumentales. Poner el énfasis en regresar a la normalidad después de semanas de relajación puede ser más interesante de lo que parece.

Por eso, aquí tienes cinco películas de Netflix que convierten la vuelta a la escuela en una vivencia digna de recordar. Además, analizan cómo ese pequeño ritual colectivo de regresar para aprender no debería ser tan tedioso. Una mirada a una época dorada que, antes o después, todos recordamos con especial cariño y, sin duda, una entrañable ingenuidad.

Metal Lords

En la escuela, los propósitos a largo plazo parecen inalcanzables. Por lo que las más pequeñas batallas se convierten en grandes alegorías. Ser parte de una banda de rock es una de ellas. Además del sueño de muchos adolescentes, es también una transición hacia la libertad y una vocación que se expresa con entusiasmo.

El director Peter Sollett y guionista D. B. Weiss (archiconocido creador de Juego de Tronos) lo analiza desde el punto de vista de un sueño inverosímil. Buena parte del argumento de esta película de Netflix se enfoca en la posibilidad de convertir una presentación única sobre el escenario en un objetivo ideal. Uno que engloba aspiraciones a futuro e, incluso, una percepción curiosa acerca de la identidad que la música puede brindar.

Metal Lords construye una historia que funciona en varios niveles. Por un lado, es una exploración atípica del ambiente escolar estadounidense, tantas veces esquematizado y estereotipado. Aunque, en esta ocasión, se muestra a través de la creatividad, la búsqueda de la individualidad y la noción sobre la diferencia.

Por otro lado, es un análisis amable acerca de los grandes anhelos generacionales, convertidos en puntos a destacar en los proyectos personales. Sin grandes pretensiones, pero con un guion bien construido y lleno de sensibilidad, esta película de Netflix es una metáfora sobre el crecimiento. Sobre todo, de las grandes hazañas que se logran en los pasillos de la escuela y que, en el futuro, se recuerdan con amabilidad y cariño.



Moxie, un gran éxito de Netflix

Vivian (Hadley Robinson) es una estudiante de dieciséis años que se enfrenta al duro ambiente escolar que la rodea. Como otras tantas chicas de su edad, se siente inadecuada en mitad de una presión social invisible pero persistente. Ser bella, popular y, en especial, enfrentarse a la mirada escrutadora del resto de los alumnos. Parecen temas comunes, hasta que el guion los analiza desde su lado más oscuro. ¿Cómo sobrevivir al rechazo, la discriminación, el acoso escolar e incluso puntos tan graves como la sexualización adolescente?

La directora Amy Poehler utiliza en este éxito de Netflix una premisa en apariencia usual para analizar cómo es ser una mujer joven en una época exigente y violentamente crítica. Pero, en lugar de optar por el típico personaje que busca ser aceptado, logra que Vivian se mire desde sus cualidades excepcionales. El resultado es una concepción compleja sobre el aislamiento y el desarraigo juvenil casi entrañable. Algo que se comprende a través de Claudia (Lauren Tsai), la mejor amiga de Vivian.

La trama muestra a los pasillos de las escuelas como un hervidero de sexismo y misoginia. Pero la estructura de la enrarecida atmósfera escolar cambia por completo cuando Lucy (Alycia Pascual-Peña), símbolo de rebeldía y energía enfocada al cambio, se une al grupo. Franca, directa y sin miedo a transgredir el statu quo de la escuela. Y con suficiente agilidad mental para evidenciar el poder de esa negativa a la tradición escolar de abuso. Poehler muestra con audacia la forma en que un nuevo tipo de poder juvenil puede provenir de las aulas de clases y refleja las inquietudes y preguntas de toda una generación.

El año de mi graduación

Stephanie Conway (Rebel Wilson) sufrió una tragedia inclasificable. La animadora y estudiante más popular de su instituto, entró en coma antes de finalizar el crítico período de la graduación en secundaria. Veinte años después, despierta en un mundo distinto. No solo porque debe afrontar que perdió buena parte de su juventud. También porque la realidad a su alrededor es tan singular como para Stephanie tenga que aprender de nuevo a vivir.

Esta interesante película de Netflix, que podría parecer una burlona sátira sin mucha sustancia, es en realidad una mirada sutil a varios temas contemporáneos de interés. En concreto, la forma en que la cultura se comprende a través de un nuevo tipo de sensibilidad. También, la importancia de una inédita brecha generacional. Tan amplia y complicada de analizar que convierte al humor subversivo de Wilson en una satírica opinión sobre diversas cuestiones.

Desde lo políticamente correcto hasta los roles de género. No hay nada que no forme parte del repertorio de chistes de este éxito de Netflix. Wilson despliega todo su talento sarcástico para causar incomodidad y propiciar debates inesperados. Pero, además, enlaza su desconcierto por la vida que dejó atrás y debe recuperar con una nostalgia evidente por su identidad perdida. La comediante encuentra un lado más adulto que explorar y, en particular, una expresión más intuitiva acerca de lo que puede hacer reír. El punto más alto de la película.

Supersalidos

La secundaria engendra varias de las grandes ansiedades de una generación de jóvenes. Algo que Seth (Jonah Hill) y Evan (Michael Cera) tienen muy claro desde principios de su último año escolar. Con una amistad estrecha, extraña y dada a los excesos, ambos están convencidos de que la despedida de los pasillos también significa algo más.

¿Una extravagante llegada a la vida adulta? ¿Rebasar cualquier límite? No hay respuestas sencillas para las aspiraciones del dúo, dispuesto a cerrar con broche de oro una etapa de su vida. Lo que sí está claro es que lo harán juntos y en medio de un plan disparatado para vivir la mejor noche de su vida.

Este pequeño clásico del género de adolescentes es una extravagante, divertida y casi melancólica mirada a los últimos años de una etapa irrepetible. Esta película de Netflix apuesta por el entretenimiento sin mayores pretensiones. Seth y Evan vivirán la noche más extraordinaria de su vida. Lo harán sin mirar atrás y con la inocente conciencia que, después, todo será un recuerdo borroso. Un singular mensaje que subyace en medio de las carcajadas, bromas retorcidas y la noción que solo se es joven una vez.

Matilda

Matilda (Mara Wilson) nació en la familia equivocada. Lo sabe desde que era muy niña y lo asume con serenidad. Pero no está sola: la rodean libros, tantos como puede leer. También, un secreto. Una extraordinaria capacidad que la convertirá en la niña más especial del colegio de la señorita Agatha Trunchbull. Al mismo tiempo, en una heroína en miniatura, destinada a salvar a los compañeros del yugo de la maléfica directora.

La clásica historia de Roald Dahl llegó a la pantalla con un elenco ideal que convirtió a su adaptación en un éxito. Este clásico del cine, que es parte del catálogo de Netflix, no solamente trata de que Wilson es la perfecta encarnación de una niña prodigio que deslumbró a los lectores.

La acompaña un elenco adulto, que dio rostro a los personajes en una versión vívida e inolvidable. Al final, la película homenajea al libro, pero también hace algo más. Crear una de las historias más entrañables del cine.