Las próximas gafas de realidad virtual de Meta, las Oculus Quest Pro (o también llamadas Meta Quest Pro), se han dejado ver en un vídeo filtrado después de que un usuario asegurara habérselas encontrado olvidadas en una habitación de hotel. El visor VR, en concreto, está catalogado como una unidad de "muestra de ingeniería" y tienen un aspecto muy parecido a las gafas bautizadas como Project Cambria que la compañía ha mostrado sutilmente en alguna ocasión y las cuales podrían anunciarse el próximo mes de octubre.

Las imágenes filtradas revelan un visor de gran tamaño, en el que se incluyen tres cámaras en la zona frontal. También dos lentes en el interior que permitirán ver al usuario lo que las lentes están reproduciendo. Las Meta Quest Pro llegan, además, acompañados de dos mandos con botones para que sea posible interactuar a través del entorno virtual.

El vídeo, lamentablemente, no muestra otros detalles que no vayan más allá del aspecto físico de las propias gafas VR. Meta, no obstante, lleva tiempo adelantando datos importantes sobre este producto que, sin duda, será un dispositivo importante para el metaverso en el que la compañía está trabajando.

Las Meta Quest Pro podrían competir con las gafas VR de Apple

De hecho, Meta ya mostró un prototipo de estas gafas VR durante el Facebook Connect de 2021. Las lentes, en concreto, contarán con funciones de realidad virtual. También de realidad aumentada, pues las cámaras que vemos en el exterior serán capaces de capturar vídeo en alta resolución para mostrarlo en la pantalla interior.

Se espera que las gafas de realidad virtual de Meta se anuncien oficialmente el próximo mes de octubre. Podrían ser, además, la alternativa a las gafas de realidad mixta en las que Apple está trabajando. Estas, de hecho, podrían anunciarse a partir del próximo año. Meta, recordemos, aseguró que la firma de Cupertino será uno de sus principales competidores en el área del metaverso. Esperan, por otro lado, que un mundo virtual abierto, donde otros desarrolladores pueden crear plataformas y servicios para sus dispositivos, como estas Meta Quest Pro, sea una opción mucho más atractiva para los usuarios.

Zuckerberg también arremetió contra Apple por no formar parte de Metaverse Open Standards Group de Meta. Se trata del ecosistema en el que también colaboran compañías como Epic Games o Microsoft.