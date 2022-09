Si bien la D23 comenzó desde el viernes, el platillo fuerte quedó reservado para el sábado. ¿La razón? Es este día cuando los paneles de Marvel y Star Wars tendrán lugar. Sobre la primera ya conocidos múltiples novedades en la Comic-Con 2022 de San Diego, entre ellas el calendario de estrenos de la Fase 5 y 6 del Universo Cinematográfico de Marvel, el cual profundizará en el Multiverso y en un antagonista más temible que Thanos: Kang El Conquistador. No obstante, seguramente guardaron algunas sorpresas para la expo en curso.

El universo creado por George Lucas, por su parte, sí que tiene muchos anuncios y avances pendientes. Aunque han tenido unos meses bastantes movidos con el estreno de Obi-Wan Kenobi y próximamente el de Andor, ya hace tiempo que no tenemos noticias en relación a otras series live action y animadas que vienen en camino. Ahsoka o Tales of the Jedi son algunos ejemplos.

Así pues, en esta publicación nos asignamos la tarea de recopilar los anuncios más relevantes de la D23 durante el sábado.

Tráiler final de Andor

El próximo 21 de septiembre se estrena Andor, la nueva serie de Star Wars centrada en la figura del Capitán Cassian Andor (Diego Luna), a quien seguramente recuerdas por su protagonismo en Rogue One. En la D23, Lucasfilm liberó su tráiler final. Mucho drama y acción no espera en la historia previa de un elemento clave para la Alianza Rebelde.

Nuevo tráiler de Willow

Willow, el carismático personaje de la película homónima de 1998, regresará este año a Disney+. Lo hará, eso sí, apostando por el formato episódico. La serie se estrena el próximo 30 de noviembre de manera exclusiva en la plataforma del ratón Mickey.

Primer tráiler de Star Wars: Tales of the Jedi

De los creadores de las fantásticas Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels llega Tales of the Jedi, la nueva serie animada de la franquicia que tiene como líder a Dave Filoni. Después de mucho tiempo de espera, finalmente podemos disfrutar su primer tráiler. Lo mejor de todo es que su estreno llegará mucho antes de lo que creíamos: 22 de octubre de este mismo año.

Primer tráiler de The Mandalorian, temporada 3

Mando y Baby Yoda están de regreso en la tercera temporada de The Mandalorian. Disney mostró el primer tráiler durante la D23 Expo en donde se muestra una probada de lo que nos espera en la próxima aventura de la popular serie. El avance revela el papel de Bo-Katan en la historia, así como un gran número de mandalorianos.

Si todo sale como esperamos, la tercera temporada de The Mandalorian se estrenará en febrero de 2023.

Primer trailer de Secret Invasion, con Samuel L. Jackson

Tras los múltiples anuncios de Star Wars, Disney enfocó el evento a una de sus propiedades más lucrativas: Marvel. Uno de los proyectos más esperados, sin duda, es Secret Invasion. La serie original para Disney Plus tendrá como protagonista a Samuel L. Jackson, que regresa en su papel de Nick Fury.

El primer tráiler muestra al antiguo jefe de S.H.I.E.L.D. junto a personajes conocidos y caras nuevas, como Emilia Clarke (Juego de Tronos). Secret Invasion se estrenará en 2023 en Disney Plus en una fecha todavía por definir.

Primer tráiler de Werewolf by Night

Werewolf by Night, el especial de Halloween de Marvel Studios protagonizado por el mexicano Diego Luna, ya tiene tráiler. Como tú mismo podrás apreciar a continuación, estamos ante un contenido muy diferente a lo acostumbrado con la productora. Empezando, claro, por su propuesta visual enteramente en blanco y negro.

Los 4 Fantásticos ya tiene director

Después de la repentina salida de Jon Watts de la dirección de Los 4 Fantasticos, el largometraje ya encontró a su nuevo director. Se trata de Matt Shakman, quien ya tiene experiencia en el Universo Cinematográfico de Marvel tras dirigir WandaVision. De momento, eso sí, sigue sin haber información sobre los actores que darán vida a Mr. Fantástico (Reed Richards), Mujer Invisible (Susan Storm), Antorcha Humana (Johnny Storm) y La Mole (Ben Grimm).

Confirmados los integrantes de Thunderbolts

Aunque ya era un secreto a voces, Marvel al fin confirmó a los miembros de los Thunderbolts durante la D23: Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), US Agent (Wyatt Russell), Red Guardian (David Harbour), Valentina (Julia Louis-Dreyfus), Ghost (Hannah John Karmen) y Taksmaster (Olga Kurilenko). El estreno de este personaje está previsto para el 26 de julio de 2024. A continuación la primera imagen oficial: