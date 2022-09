Leonardo DiCaprio es uno de los actores más aclamados del Hollywood moderno, así que además de salir con supermodelos de menos de 25 años por norma, también tiene consejos para triunfar. Sí, le costó conseguir el Oscar (y no fue precisamente por no intentarlo), pero esto no quiere decir que no sea un referente en lo que a conseguir papeles importantes se refiere.

El actor le ha dado algunos consejos a la nueva estrella de Hollywood, Timothée Chalamet, que desde Call me by your name, no ha dejado de aparecer en algunas de las películas más aclamadas de los últimos años, como Dune.

Según ha revelado el propio actor en una entrevista a Vogue, Leonardo DiCaprio le dio algunos consejos para mantenerse en lo más alto de la ola. Cuando se conocieron por primera vez en 2018, Leonardo DiCarpio le legó los dos mantras más importantes de su carrera, y por las que el actor, hasta ahora, se ha regido: "Nada de drogas duras ni películas de superhéroes".

A lo que, según el propio Chalamet, respondió con incredulidad: “Yo…” dijo, riéndose, sin saber qué hacer con esa información, según apuntan en dicha entrevista.

Leonardo DiCaprio: "Ni películas de superhéroes... ni drogas duras"

Con la primera podemos estar bastante de acuerdo, pero ¿con la segunda? Algunos de los papeles jóvenes más relevantes del cine actual también se han forjado como protagonistas de películas de superhéroes. Y si no que se lo digan a Tom Holland.

DiCaprio y Chalamet compartieron la pantalla en la comedia satírica de Adam McKay de 2021 Don't Look Up, que se estrenó en cines limitados y en Netflix en diciembre pasado, y fue nominada a un Oscar a la mejor película. Y de hecho, es uno de los grandes éxitos recientes del servicio de streaming, y una película bastante bien recibida por el público.

De momento, parece que el consejo de DiCaprio ha llevado por buen camino a Chalamet. A día de hoy es un actor muy respetado tanto por los críticos como por el público. Y tiene varios proyectos en marcha. En 2023, el actor interpretará al joven Willy Wonka en la "Wonka" de Paul King, y tiene previsto retomar su papel en "Dune: Part Two" de Denis Villeneuve.