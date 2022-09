iOS 16, que ya está disponible oficialmente, llega con un puñado de interesantes novedades. Entre ellas, la posibilidad de personalizar por completo la pantalla de bloqueo, nuevas características en iMessage y, curiosamente, el regreso del porcentaje de batería en la barra de estado. Esta función, sin embargo, no ha estado disponible en algunos modelos de iPhone compatibles durante las diferentes betas de la nueva versión de iOS y, lamentablemente, no lo va a estar en la versión final, según ha confirmado la propia Apple.

La página de soporte de Apple, que muestra información sobre cómo ver porcentaje de la batería en los diferentes modelos de iPhone, detalla que el iPhone XR, el iPhone 11, el iPhone 12 mini y el iPhone 13 mini no son compatibles con esta característica, pese a que sí pueden actualizar a iOS 16 y reciben, además, el resto de novedades de la nueva versión, como la característica que permite recortar a un sujeto en la app Fotos o la posibilidad de eliminar mensajes en iMessage.

El resto de modelos compatibles con iOS 16, como los iPhone X, Xs y Xs Max, iPhone 11 Pro y Pro Max, iPhone 12, 12 Pro y 12 Pro Max y los iPhone 13, iPhone 13 Pro y 13 Pro Max, sí pueden activar el porcentaje de batería. Para ello, es necesario acceder a Ajustes > Batería y activar la opción llamada 'Porcentaje de batería'.

Cómo ver el porcentaje de la batería si tu iPhone no es compatible con la nueva función de iOS 16

Si bien no es tan intuitivo como ver el porcentaje en la batería en la propia barra de estado, sí hay forma de ver cuál es la capacidad real en aquellos modelos de iPhone que no son compatibles con la nueva función de iOS 16. La forma más sencilla es deslizando desde la esquina superior derecha para acceder al centro de control. Ahí, junto al icono de la batería, aparecerá el porcentaje. También es posible añadir un widget en la pantalla de inicio que indique el nivel de la batería.

Por otro lado, si tienes un iPhone 8, 8 Plus o un iPhone SE 2ª gen. y 3ª gen, debes tener en cuenta que los modelos, al no incluir un notch, ya muestran el porcentaje de batería en la barra de estado. Por lo tanto, no es necesario activar ninguna función adicional.