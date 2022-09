El pasado jueves 22 de septiembre, la Policía de Londres informó la detención de un adolescente de 17 años bajo sospecha de haber participado en múltiples ataques cibernéticos. Entre ellos, por supuesto, el hackeo a Rockstar Games, con el cual le fue posible sustraer información confidencial relacionada con GTA 6. Hoy lunes, las autoridades británicas lo han acusado formalmente, por lo que el responsable se enfrenta a una situación muy seria.

De acuerdo a la Policía de Londres, el hacker que supuestamente filtró GTA 6 fue acusado de "dos delitos informáticos y dos cargos de violar su fianza". Con respecto a los segundos, es importante mencionar que el acusado ya había sido detenido hace unos meses. Formaba parte de Lapsus$, una agrupación de hackers que vulneró la seguridad de empresas como Microsoft, Samsung y Nvidia. En aquel momento recibió múltiples sanciones, mismas que violó al hackear Uber y Rockstar Games.

"La policía de la ciudad de Londres arrestó a un joven de 17 años en Oxfordshire el jueves (22 de septiembre) bajo sospecha de hacking, como parte de una investigación apoyada por la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos de la Agencia Nacional del Crimen. Ha sido acusado en relación con esta investigación y permanece bajo custodia policial", comentan las autoridades.

Por lo tanto, el ciberdelincuente difícilmente podrá librarse de un castigo severo. Ya no es solo el hecho de hackear Rockstar Games y filtrar material confidencial de GTA 6, sino también haber infringido las sanciones de sus acciones previas. De acuerdo a un popular foro de hackers, al acusado se le había prohibido mantener contacto con internet durante 30 días. Apenas terminó el plazo, volvió a incurrir en la ilegalidad al hackear Uber. Pocos días después, hizo lo propio con Rockstar Games.

Evidentemente, a partir de ahora se iniciará un proceso judicial donde el acusado tendrá la oportunidad de aportar pruebas que demuestren su inocencia. Sin embargo, existe ya demasiada evidencia de sus acciones. Dado que sigue siendo menor de edad, será interesante ver cómo la autoridad británica lo condena.

El código de GTA 6 estaría a salvo

El hackeo a Rockstar Games, y el posterior leak con más de 90 vídeos de GTA 6, ha sido una de las noticias de mayor impacto en la industria de los videojuegos durante los últimos años. De hecho, algunos ya lo consideran como la mayor filtración del sector, superando a aquella famosa que involucró a Half-Life 2 en 2003.

"Recientemente sufrimos una intrusión en nuestra red en la que un tercero no autorizado accedió ilegalmente y descargó información confidencial de nuestros sistemas, incluido el material de desarrollo temprano del próximo Grand Theft Auto." Rockstar Games

Rockstar Games tardó un par de días en reconocer un acceso no autorizado a su red. No obstante, la buena noticia es que, aparentemente, el código de GTA 6 está a salvo. Además, no parece que esta situación vaya a causar un efecto notable en el desarrollo del juego, al que todavía le quedan varios años de trabajo por delante.