Una ciudadana china, que colaboraba en Wikipedia bajo el alias 'Zhemao', lleva una década publicando contenido en la popular enciclopedia online sobre historias rusas que ella misma se ha inventado. La usuaria, que incluso falsificó su biografía para ganar credibilidad, ha llegado a compartir más de 200 artículos falsos y ha contribuido en cientos ya publicados. Wikipedia, sin embargo, no se ha dado cuenta hasta ahora.

La fundación Wikipedia, que gestiona la citada plataforma, de hecho, no se habría dado cuenta si no fuese por Yifan, novelista de de fantasía que accedió a los artículos de la ciudadana china en busca de inspiración para su próxima historia. Yifan se dio cuenta de que algunos de los acontecimientos no cuadraban o, incluso, estaban completamente inventados. El descubrimiento fue recogido por el asiático Sixth Tone, quien publico la historia antes de que la organización realizara una investigación interna.

'Zhemao', en concreto, lleva desde 2010 publicando hasta 206 historias rusas inventadas sobre guerras y acontecimientos históricos en el país que nunca ocurrieron. Lo hacía en un tono especialmente técnico, acorde con el resto de historias similares —y reales— publicadas en la Wikipedia. De hecho, la ciudadana china aseguró en su perfil ser hija de un diplomático ruso y estar casado con un ciudadano ruso. También dijo que contaba con un título en historia rusa.

Yifan, sin embargo, se dio cuenta de que las historias publicadas por 'Zhemao' en la Wikipedia china eran considerablemente más extensas que las que se podían leer en la Wikipedia rusa o en la de habla inglesa. "Los personajes que no existen en la Wiki inglés-rusa aparecen en la Wiki china, y estos caracteres se mezclan con figuras históricas reales para que no se pueda distinguir lo real de lo falso. Incluso una larga guerra Moscú-Tver gira en torno a la inexistente mina de plata Kashin", comentó la novelista en un portal chino de preguntas y respuestas.

Wikipedia ya ha borrado la mayoría de publicaciones de 'Zhemao'

Una de las aportaciones falsas (ya eliminada) de Zhemao en Wikipedia.

La fundación Wikipedia, finalmente, comprobó que las publicaciones de 'Zhemao' contenían datos históricos ficticios. Descubrieron que también contribuyó en algunos artículos reales para añadir contenido falso. Tanto su perfil, como la mayoría de sus aportaciones, han sido eliminadas del portal. Algunas de ellas, según destaca el citado medio, continúan disponibles gracias a la colaboración de otros usuarios, quienes han eliminado las líneas inventadas.

'Zhemao', por su parte, ha utilizado su perfil de la Wikipedia en inglés para hablar sobre lo ocurrido. La ciudadana asegura que, en realidad, es una ama de casa a tiempo completo y que únicamente posee un título en educación secundaria. Ha aprovechado, además, para escribir unas líneas a modo de disculpas.

"Me sentí reacia a eliminar los cientos de miles de palabras que escribí, pero como resultado, terminé perdiendo millones de palabras, y un círculo de amigos académicos se derrumbó. Los problemas que he causado son difíciles de compensar, así que quizá la única opción sea un baneo permanente. Mis conocimientos actuales no son suficientes para ganarme la vida. Aasí que en el futuro aprenderé un oficio, trabajaré honestamente y no volveré a hacer cosas nebulosas como ésta", asegura.

Pese al problema que podría haber causado al modificar historias reales con acontecimientos ficticios, muchos usuarios han animado a 'Zhemao' a escribir novelas similares a las historias que escribía en Wikipedia, asegura Sixth Tone.