A Tom Holland es difícil no relacionarlo inmediatamente con Spider-Man. El actor, con el paso de los años, ha mostrado interés en trascender más allá de la figura arácnida, y apenas el año anterior se le prestó una gran oportunidad para dar vida a otro personaje icónico. Hablamos de Nathan Drake, el protagonista de Uncharted. Pues bien, parece que Tom Holland podrá extender sus aventuras como el famoso caza tesoros creado por PlayStation.

Según la información de The Ankler, Sony planea convertir a Uncharted en una franquicia de películas tres al éxito económico del primer filme. Desde luego, Tom Holland será una parte fundamental de esta estrategia, por lo que Sony está haciendo todo lo que está en sus manos para asegurar la participación del actor. De momento, eso sí, todavía no existe ninguna firma, pero las negociaciones van por buen camino.

De hecho, esta es la razón por la que Sony Pictures todavía no confirma la secuela de Uncharted, pues primero quiere garantizar la presencia de Tom Holland. Una vez que las pláticas lleguen a buen puerto, se hará oficial.

Era cuestión de tiempo para que Sony diera un paso al frente con Uncharted en el cine. La primera película recaudó poco más de 400 millones de dólares; una cifra bastante aceptable para un personaje que debuta en la pantalla grande. Además, no debemos olvidar que se estrenó en una época donde la industria todavía se recuperaba —y se sigue recuperando— tras el golpe de la pandemia. A principios de 2022 varias cadenas de cine todavía no reanudaban sus operaciones al 100%.

Tom Holland quiere crecer más allá de Marvel

Aunque sería sorpresivo que Tom Holland no se vuelva a poner el traje de Spider-Man en la cuarta película del superhéroe, también es cierto que pretende impulsar su carrera hacia otros horizontes. De hecho, previo al estreno de Spider-Man: No Way Home, comentó lo siguiente: "Si sigo interpretando a Spider-Man después de los 30, es que he hecho algo mal." Sin embargo, no tardó mucho en salir a matizar sus palabras, pero su nueva declaración tampoco fue demasiado alentadora:

"Este es un ejemplo perfecto de cómo todo lo que dices siempre se malinterpreta. No sé cuál será el futuro de Spider-Man, no sé si voy a formar parte de ello, pero Spider-Man siempre vivirá en mí. Sé que Amy [Pascal] y el estudio están por la labor de decidir cómo será la próxima fase de Spider-Man. Si resulta que sí es conmigo, entonces eso será emocionante. Pero si es hora de que me haga a un lado, lo haré con orgullo.

Tom Holland también dejó claro que cualquier otro actor o actriz pueden ser Spider-Man. Y cuando llegue ese momento, no quiere entorpecer la oportunidad que tendrá alguien más. Estas palabras inmediatamente pusieron en el radar el nombre de Miles Morales, personaje que nuevamente atrajo los reflectores gracias al videojuego de PlayStation.

"A eso es a lo que me refería en aquella entrevista en la que dije que que habría hecho algo mal si sigo interpretando a Spider-Man cuando tenga 30 años. Lo dije porque le estaría quitando la oportunidad a alguien de que viniera y cambiara lo que significa ser el superhéroe. Spider-Man podría ser más diverso. Podría ser una mujer, podría ser cualquiera", expresó el nacido en Londres.

En resumen, Tom Holland está totalmente dispuesto a retomar su papel como Spider-Man. No obstante, si acepta la propuesta de Sony Pictures en lo relacionado a Nathan Drake, no habrá dudas de que no solo quiere ser reconocido como Peter Parker.