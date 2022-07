Google ha demostrado muchas veces que sabe organizar la información. Además de la búsqueda de enlaces, cuenta con buscador de imágenes, de vídeos, ofertas y compras online, mapas… Las noticias también tienen su lugar, pero en España, este servicio dejó de estar disponible por desavenencias con las empresas editoras. Pues bien. Una década después, Google News vuelve a España.

Básicamente, Google News es un agregador de noticias. Al igual que sus hermanos mayores, su misión es mostrar las noticias que publican distintos medios. Y para ponértelo fácil, organiza ese contenido según tus gustos e intereses y según la importancia o relevancia de cada noticia o tema. Así, de un vistazo puedes conocer las noticias más destacadas del día, noticias locales y noticias de tus temas preferidos. Y si te interesa saber más, puedes entrar en los enlaces y/o compartirlos.

Como otros servicios de Google, Google News es gratuito. Si inicias sesión con tu ID de Google, verás las noticias personalizadas para que puedas decidir qué ver en primer lugar. Además, si tienes la ubicación activada, verás un pequeño recuadro con información del tiempo en tu ciudad. Y como suele ser habitual hoy en día, puedes consultar Google News en cualquier dispositivo desde su web oficial o descargarte su app para iPhone, iPad y Android.

Así funciona Google News

Para entrar en Google News tienes que abrir este enlace. Por ahora no está integrado en Google, pese a que hace tiempo que según lo que buscas te aparecen “noticias destacadas” en primer lugar. También puedes usar Google News desde sus aplicaciones gratuitas para iPhone, iPad y Android. Ambas son gratuitas y sin sorpresas.

Una vez en Google News, verás en una única página un resumen de prensa mostrando las noticias destacadas, noticias locales adaptadas al lugar donde vives, y finalmente, noticias seleccionadas para ti. Estas últimas aparecen si has iniciado sesión con tu ID de Google. Así podrás personalizar qué noticias vas a ver.

Además del resumen, puedes buscar noticias concretas en el buscador de la parte superior de la página. Por tema, ubicación, fuente, etc. Por ejemplo, ¿cómo le va a Messi? ¿Ha pasado algo en Teruel últimamente? ¿Quieres saber lo último publicado en Hipertextual? Si pulsas en el triángulo a la derecha del buscador, se abrirá un desplegable para afinar tu búsqueda por frase exacta, palabras incluidas y excluidas, sitio web o fecha concreta. Muy útil para encontrar noticias antiguas.

Por lo demás, las noticias las puedes filtrar por temas, como en un medio de información al uso: España, Internacional, Local, Economía, Ciencia y tecnología, Entretenimiento, Deportes y Salud. Si entras en Deportes, verás una subdivisión por deportes: Fútbol, Baloncesto, etc. y en Entretenimiento también: Cine, Música, TV, etc.

Como buen agregador de noticias, Google News se nutre de medios de información variados: prensa escrita y online, radios, televisiones, medios exclusivamente online… En cuanto al tipo de contenido, por el momento se centra en los artículos enlazados. De vez en cuando puedes encontrarte algún vídeo enlazado, pero no es lo habitual. Ojalá en el futuro integre mejor piezas de audio, vídeo y/o podcasts.

Otro aspecto interesante de Google News es que organiza las noticias por temas. Si quieres seguir esos temas, basta con pulsar en el enlace Cobertura completa. Te mostrará las noticias relacionadas de distintos medios pero también publicaciones en Twitter.

Y al lado de cada noticia, si pulsas en el desplegable, podrás guardarla para luego (la encontrarás en Siguiendo > Noticias guardadas), compartirla, ir al medio que ha publicado la noticia, ocultar las noticias de ese medio o pedirle a Google News que muestre más o menos noticias como esa.

Personalízalo con tus temas de interés

Google News ya se encarga por ti de ordenar la información. Pero si quieres controlar qué noticias lees, Google te permite personalizar los temas, fuentes a seguir, etc. Precisamente, junto a los temas de las noticias hay una pestaña llamada Para ti. Ahí verás noticias relacionadas con los datos que tiene Google de ti en tus búsquedas o contenidos que has consumido en YouTube. Tú no tienes que hacer nada, al menos en esa pestaña.

También incluye información de tu localidad. Esta información la puedes personalizar en la pestaña Local cambiando el municipio que aparece por defecto por otro. Es más, si tienes interés en varios lugares, puedes configurar dos o más para estar informado de lo que ocurre, a nivel local, en tu residencia habitual, en tu lugar de veraneo, donde viven tus padres, etc. Eso sí, tendrás que marcar uno de los lugares como principal.

Para marcar temas y fuentes como favoritos, tendrás que volver a la pestaña Inicio, bajar un poco y pulsar en Personalizar, al lado de Tus temas. Verás los temas generales que verás en las pestañas. Puedes desmarcar los que no te gustan y dejar marcados el resto. También puedes ordenarlos de más a menos interesante para ti. Por el momento no hay temas dentro de temas para seguir o temas personalizados.

En la pestaña Siguiendo verás tus personalizaciones. Ahí verás los temas y fuentes que has marcado para leer las noticias relacionadas con tus intereses y de los medios de comunicación que te gustan. También verás el historial de búsquedas guardadas y de noticias guardadas. Muy útil para organizar noticias de interés para el futuro.