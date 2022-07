De acuerdo a la información del Times, el gobierno de China habría desarrollado una inteligencia artificial capaz de "leer las mentes" de los miembros del Partido Comunista. Aunque parezca de película, los altos mandos chinos quieren saber qué tan "receptivos" son sus miembros a la "educación del pensamiento".

El citado medio comenta, además, que la tecnología capaz de hacer esto habría sido revelada por China en un artículo publicado el 1 de julio. No obstante, parece que los documentos fueron eliminados poco tiempo después. Eso sí, el Times tuvo el tiempo suficiente para documentarse al respecto, y todo apunta a una maravilla distópica de la ciencia ficción.

Según el Centro Nacional de Ciencia Integral de Hefei, esta IA se apoyaría en la lectura de ondas cerebrales, en conjunto con las expresiones faciales del sujeto. Así, el gobierno de China planea determinar qué tan receptivos son los miembros de su partido a lo que han denominado como "educación del pensamiento".

Una IA para saber qué tan fiel eres a tu partido

Pero, ¿qué es exactamente lo que buscan demostrar los chinos con esta IA? Según comenta el artículo publicado por el Centro Nacional de Ciencia Integral de Hefei, esta tecnología busca "juzgar cómo los miembros del partido han aceptado la educación política y del pensamiento". Sin embargo, esto no es todo. También planea "proveer con datos reales para que la educación política y del pensamiento pueda ser mejorada".

El objetivo último de esta IA es reforzar "la confianza y la determinación" de los miembros del Partido Comunista, "para estar agradecidos al partido, escuchar al partido y seguir al partido". Una premisa que no resulta para nada espeluznante, en absoluto...

Hasta ahora, parece que Hefei ha logrado involucrar a 43 miembros del Partido Comunista en esta tecnología. En la publicación original incluso se registró la existencia de un vídeo donde podemos ver a varios miembros del partido poniéndose a prueba. Cada uno de ellos entra a una especie de quiosco, donde se sientan frente a una pantalla y miran artículos que promocionan la política y los logros del partido.

Por supuesto, hasta ahora no ha sido posible determinar si esta IA que permite la lectura de ondas cerebrales se encuentra situada dentro de este quiosco. El artículo tampoco detalla exactamente cómo haría China para desplegar la herramienta a nivel nacional. Y es que el plan es poder controlar también el compromiso de los otros millones de miembros del Partido Comunista. Algo que nos recuerda a su tecnología de reconocimiento facial implantada en todo el país.

Un futuro ominoso

No es la primera vez que China prueba con tecnologías de "lectura mental". En 2018, el South China Morning Post confirmaba que la lectura de ondas cerebrales estaba siendo puesta a prueba en los trabajadores de fábricas de Hangzhou. En aquella ocasión, la IA estaba siendo usada para detectar las emociones de los trabajadores. Así, podían registrar picos emocionales, depresión, ansiedad o rabia.

Por supuesto, creemos que no es necesario comentar sobre lo terrible que resulta esta tecnología. Si la premisa ya genera bastante mal cuerpo, ¿qué sucedería con las personas que no cumplan con las cuotas de "confianza y determinación" del Partido Comunista? ¿Acaso ya no podrán cuestionar ni siquiera mentalmente las decisiones de sus altos mandos sin enfrentarse a un posible destierro? No lo sabemos con seguridad, pero lo cierto es que no pinta nada bien.