La lista de emojis de tu móvil Android o iOS pronto se actualizará con nuevos rostros, animales e iconos que podrás usar para reaccionar a través de WhatsApp, enviar mediante mensajes de texto, adornar tus publicaciones, etc. La Emojipedia, un portal donde se listan todos los emojis disponibles, ha revelado un borrador con los 31 nuevos estilos que podrían llegar durante este año. Entre ellos, uno de una cara temblorosa, nuevos colores para los corazones, un nuevo gesto para las manos, más animales y otros objetos.

Ahora bien, ¿cuáles son los nuevos emojis que llegarán a iOS y Android y qué representan? El más llamativo es, sin duda, el de la cara temblorosa; que podría utilizarse para mostrar confusión. También habrán nuevos colores para el clásico emoji del corazón. Estarán disponibles, en concreto, en un tono azul claro, en gris, y en un color rosa; un tono muy demandado por los usuarios, dado a que los corazones en color rosa que hay disponibles actualmente no tienen un diseño limpio, sino que incluyen algún añadido (estrellas, flechas, etc.).

Por otro lado, este año —o en 2023, como muy tarde— finalizará la confusión sobre el emoji que representa una persona rezando, y que para algunos, es un choque de manos. Entre los 31 nuevos iconos, también se incluye uno de un choque de palmas; tanto de la mano izquierda como de la derecha. Se incluyen, además, diferentes tonos de piel. Otro emoji interesante es el del icono del Wi-Fi, que hasta ahora no estaba disponible y que puede ser, sin duda, uno de los más útiles. Respecto al resto, también se esperan nuevos animales, como un burro o una medusa; nuevos objetos, como un peine o un abanico; alimentos como el jengibre; e instrumentos, como una flauta o unas maracas.

¿Cuándo estarán disponibles los nuevos emojis en iOS y Android?

Estos emojis no se han aprobado definitivamente, por lo que algunos de ellos podrían no llegar finalmente a los diferentes sistemas operativos. Otros, sin embargo, tienen una plaza asegurada en el cada vez más extenso listado pues, según la Emojipedia, "están confirmados históricamente". En cualquier caso, no se lanzarán más adelante de 2023.

El diseño de los emojis, además, puede variar dependiendo del sistema operativo en el que estén disponibles, dado a que cada compañía añade una estética algo diferente. No obstante, en la mayoría de ocasiones son compatibles entre sí. Es decir, si un usuario envía un emoji desde un móvil Android a una persona que utiliza un dispositivo iOS, el destinatario podrá ver ese icono con el diseño que ha ideado, en este caso Apple para su producto.