La película live action de Death Note que pudimos ver —sufrir— en Netflix es uno de los mayores esperpentos que se recuerden en un manga o anime adaptado. La plataforma es consciente del fracaso de dicha producción, pero pretende redimirse intentándolo nuevamente con la misma franquicia.

De acuerdo a Deadline, Netflix dio luz verde a una serie live action de Death Note. Lo más interesante, sin embargo, es que la producción estará liderada por dos creativos cuyo trabajo ha sido fundamental para impulsar el éxito del servicio. Nos referimos a los hermanos Matt y Ross Duffer, reconocidos mundialmente por ser los creadores de Stranger Things.

Tras el éxito de Stranger Things 4, los Duffer han creado su propia casa productora, Upside Down Pictures, la cual se hará cargo también de la serie live action de Death Note.

Desgraciadamente, por el momento no hay información sobre la fecha de estreno o los actores involucrados. Y aunque Matt y Ross Duffer son garantía, seguramente existirán dudas sobre su trabajo con Death Note. No solo por el antecedente que ya existe con el mencionado largometraje, sino también por lo complicado que es adaptar cualquier manga o anime al formato live action. Sea cual sea la serie o película, siempre tendrá defensores y detractores.

Era cuestión de tiempo para que los hermanos Duffer tomaran las riendas de otra producción más allá de Stranger Things. En 2019, aprovechando el anuncio de la cuarta temporada —que recién finalizó—, Netflix confirmó que ambos creativos firmaron un contrato de exclusividad con la plataforma. Es decir, durante los próximos años producirían más contenido original para el servicio. Hoy sabemos que Upside Down Pictures y Death Note son su siguiente paso.

"Los Hermanos Duffer han cautivado a los espectadores de todo el mundo con Stranger Things y estamos encantados de extender nuestra relación con ellos para llevar su imaginación desbordante a otros proyectos de películas y series que nuestros usuarios amarán", expresó en aquel momento Ted Sarandos, co-CEO de Netflix.

Ahora que Stranger Things 4 está rompiendo récords de audiencia en gran parte del mundo, el directivo volvió a tener palabras positivas para los Duffer. “Matt y Ross son un talento excepcionalmente único con una visión nítida y clara. Se centran en los detalles: no es casualidad que Stranger Things haya traspasado el espíritu de la época para convertirse en el fenómeno épico de la cultura pop que es hoy."

Sarandos, eso sí, aclaró que los hermanos seguirán ligados a Stranger Things hasta que culmine la serie. Recordemos que la quinta temporada también será la última; si bien en camino seguramente vienen varios spin-off. Hawkins tiene muchos personajes que se pueden explorar de forma independiente.

Por último, es importante mencionar que Upside Down Pictures fichó a Hilary Leavitt, veterana de la BBC, como socia creativa del estudio. Ella acompañará a los Duffer en sus próximos proyectos, incluyendo Death Note. "La pasión de Hilary por contar historias quizá solo se iguale con su pasión por los propios narradores, de quienes es ferozmente protectora. No es de extrañar que tantos escritores y directores se sientan atraídos por trabajar con ella. De hecho, es un talento poco común, y nos sentimos extremadamente agradecidos de tenerla a nuestro lado mientras construimos Upside Down Pictures", dijeron Matt y Ross Duffer.