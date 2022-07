La censura de China lleva meses muy activa con alguno de los títulos más taquilleros del cine de Marvel y Disney. Como no podía ser de itra forma, la cesura también va detrás de Thor: Love and Tunder.

No es una sorpresa. Varias de las escenas de la nueva película de Marvel cruzan la línea roja de China y países de Oriente Medio. Y por muchos motivos. El primero de ellos, lo pudimos ver en uno de los tráileres de la película. La visión de Thor desnudo ya apuntaba a ser problemática. De hecho, en algunas regiones, la imagen aparecía pixelada cuando no directamente eliminada. Sin embargo, a lo largo de la película hay otras escenas que no son del agrado de algunos países conservadores.

Por un lado, Valkyria es abiertamente bisexual y así lo manifiesta en una conversación con Korg. Este, a su vez, también presenta una escena que –desde un punto de vista conservador– podría ser gay.

De nuevo, más censura contra Marvel

La especie a la que pertenece el personaje solo puede reproducirse con hombres. Y si bien esto es una peculiaridad en un universo en el que lo normativo no tiene por qué aplicarse, la censura de China no opina lo mismo. De hecho, la opinión generalizada es que es una forma de presentar el hecho de forma encubierta. Algo peor para la opinión conservadora de China.

Thor: Love and Thunder parece que correrá la misma suerte que sus antecesoras. Por un lado, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura también sufrió por la censura en China u Oriente Medio. La escena, que presenta a las dos madres de América, era un problema. También el úktimo estreno de Disney con Lightyear. La presentación de un personaje abiertamente gay prohibió la emisión de la película de pixar en China a la espera de eliminar las escenas conflictivas. Tanto Doctor Strange como Lightyear se negaron a hacer cualquier modificación.

Estrenada a nivel mundial el pasado 8 de julio, Thor: Love and Thunder aún espera fecha de estreno en los cines de China. Los reguladores cinematográficos del país aún están estudiando los puntos conflictivos de la película. Pero lo más probable es que la censura termine con las esperanzas de la película de Marvel en Asia.

Especialmente por las declaraciones que, los propios actores, han hecho públicas. Según sus protagonistas, en declaraciones a Dailywire, es la película más gay de toda la factoría Marvel. Algo, que aunque se le ha criticado a la franquicia, es una herencia de algo que ya era una constante en el mundo del cómic en los que se basan todos los títulos.