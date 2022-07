Previo al estreno de Doctor Strange en el Multiverso la locura, mucho se habló sobre los personajes que podrían aprovechar el largometraje para debutar en el Universo Cinematográfico de Marvel. El caso más sonado, sin duda, era el de Deadpool. Sobre todo porque un póster del filme parecía mostrar al antihéroe de Ryan Reynolds.

Aunque al final no se cumplió, una imagen compartida por Marvel (vía ComicBook) confirma que el personaje sí estuvo a punto de aparecer en Doctor Strange en el Multiverso la locura, aunque no de la forma que imaginas.

El material en cuestión se muestra en Marvel Studios: Unidos (Marvel Studios: Assembled), la serie documental con los detrás de cámaras de los últimos éxitos de Marvel —tanto en el cine como en la televisión—. El próximo capítulo, evidentemente, estará dedicado a Doctor Strange en el Multiverso la locura, que ya puedes disfrutar en Disney+. Pero este episodio destaca porque la productora nos permite ver una escena descartada en la que un edificio tiene múltiples ilustraciones de Deadpool.

La más grande de todas, sin embargo, no solo muestra a Deadpool, también a Cable. Ambos intentan recrear La creación de Adán de Leonardo Da Vinci. Quizá recuerdas la imagen porque estuvo dando la vuelta a internet hace ya varios años. Formó parte de la campaña publicitaria de Deadpool 2.

Desafortunadamente, Marvel no aporta un contexto de la escena. Además, al no saber cómo los dirigidos por Kevin Feige planean introducir a Deadpool al Universo Cinematográfico de Marvel, la situación genera demasiadas dudas. ¿Está Deadpool en el mismo universo que Doctor Strange? O pertenece a una realidad diferente no explorada en el largometraje…

Deadpool se aproxima al Universo Cinematográfico de Marvel

Twentieth Century Fox

Pese a la ausencia de Deadpool en Doctor Strange en el Multiverso la locura, el fanservice no quedó a deber. Pudimos ver al Profesor Xavier de Patrick Stewart e incluso al Reed Richards de John Krasinski. El segundo fue una petición del fandom que, contra todo pronóstico, se hizo realidad.

Lo anterior, eso sí, no disminuye las probabilidades de que Deadpool se integre a las películas de Marvel. Es solo una cuestión de tiempo. Kevin Feige ya confirmó que Deadpool 3 será parte del Universo Cinematográfico y, todavía más importante, mantendrá su clasificación para adultos.

"Tendrá una calificación R [para adultos] y estamos trabajando en un guión actualmente. Ryan está supervisando un guión en este momento, pero el rodaje no sucederá este año. Ryan es un actor muy ocupado y exitoso. Tenemos un conjunto de proyectos que ya hemos anunciado y que ahora debemos hacer, pero es emocionante que haya comenzado. Es un tipo de personaje muy diferente en el MCU, y Ryan es una fuerza de la naturaleza, por lo cual es increíble verlo dando vida a ese personaje", declaró el directivo a principios de 2021.

Ciertamente, el fenómeno del multiverso facilita la incursión de Deadpool. Sin embargo, parece que Marvel quiere centrar las miradas de la audiencia en otros personajes antes de presentar a Wade Wilson. ¿Logrará hacer su debut en la Fase 4? Lo sabremos conforme avancen los años.