Si quieres aprender a ver los archivos y carpetas ocultas de Windows, has venido al lugar correcto. Te hemos montado una guía, paso por paso, que podrás seguir para conseguir tu objetivo. Sí, aunque no lo parezca, Windows no te muestra todos los archivos de su sistema. Esto puede ser por múltiples motivos, siendo estos en su mayoría razones de seguridad y protección para el sistema.

Para evitar posibles daños a archivos esenciales, Windows decide bloquear la visibilidad de estos archivos a sus usuarios. No obstante, puedes saltarte esta imposición, y es que en muchas ocasiones necesitarás acceso a estas carpetas ocultas para hacer cambios en tu ordenador o acceder a archivos de otros programas.

Hoy, vamos a mostrarte un método que funciona de forma "universal" entre Windows. Aunque hay una forma corta a la que puedes recurrir, esta varía demasiado dependiendo de en qué versión de Windows te encuentres. La que te traemos hoy, por otro lado, puedes llevarla a cabo en cualquier ordenador. Además, solo tienes que hacerlo una vez y podrás ver permanentemente este tipo de documentos ocultos.

Cómo ver las carpetas y archivos ocultos de Windows

Este método debería funcionar al menos hasta que Microsoft decida eliminar el Panel de Control de Windows. De momento, eso no ha sucedido, aunque ha habido varios rumores al respecto. Sin embargo, mientras esta herramienta esencial de Windows siga existiendo, podrás seguir los pasos de aquí abajo.

Abre el Panel de Control en tu ordenador. Si no sabes cómo, simplemente escribe en la barra de búsquedas de Windows las palabras Panel de Control y podrás ejecutarlo. En la esquina superior derecha, selecciona Iconos grandes. Ahora, busca Opciones de carpeta (en Windows 8 o inferior) u Opciones del Explorador de archivos (en Windows 10 y posterior). Hazlo según corresponda a la versión de tu sistema.

Ahora, se abrirá una ventanilla. Aquí están las opciones que nos interesan.

Ve a la pestaña Ver, en la parte inferior de la ventana que se acaba de abrir. En la sección Archivos y carpetas ocultos, selecciona "Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos". Posteriormente, toca en Aplicar, y después en Aceptar para finalizar la configuración.

Listo. Ya está todo hecho. A partir de este momento, todos los archivos y carpetas ocultas de Windows ahora estarán disponibles para ti. En caso de que te encuentres con un documento de este tipo, verás que su apariencia es un tanto distinta, con una opacidad menor al resto. Sin embargo, su funcionamiento estará totalmente a tu disposición.