HBO España se convirtió en HBO Max por todo lo alto. Con campaña publicitaria, cambio de imagen, mejoras en sus servicios, más calidad de imagen y un catálogo de infarto. Todo ello aderezado con nuevas aplicaciones para instalar en tus dispositivos. Pero, desafortunadamente, no está en todos. En su página oficial, HBO Max no incluye los dispositivos Fire TV de Amazon en su lista de compatibles.

La historia no es nueva. Es un problema que ya existía con HBO España. Pese a que en otros países sí había una app oficial para instalar, en estos lares no era así. Pero como vimos en su momento, había un método alternativo que te permitía disfrutar de HBO en tu Fire TV. No era la mejor solución pero cumplía su objetivo con creces.

Así que, ahora que se repite el problema, veamos de qué manera puedes acceder al catálogo de HBO Max desde cualquier dispositivo Fire TV de Amazon, sea cual sea tu versión de Fire TV stick o incluso si tienes un Fire TV Cube conectado a tu televisor. Es relativamente sencillo y funciona sin problemas, por el momento.

Instalar HBO Max en dispositivos Fire TV

Como decíamos en la introducción, el problema es que HBO Max no aparece en la App Store de Amazon. Esto impide instalar la app oficial en tu dispositivo Fire TV o similares. Pero si vas a la tienda de aplicaciones de Amazon en otros países, sí que está HBO Max. Qué cosas, ¿no? Pues vamos a aprovecharlo para solventar nuestro problema.

Primero, vamos a cambiarnos de país en nuestra cuenta de Amazon. Si accedes a tu perfil de Amazon, desde la web oficial de España, en la esquina superior derecha deberás iniciar sesión. Es posible que ya aparezca tu nombre si sueles entrar habitualmente. En ese menú desplegable, iremos a Contenido y Dispositivos o Gestionar contenido y dispositivos. Desde ahí vamos a la pestaña Preferencias. Pulsamos en Configuración del país o región y verás la opción España. Haz clic en Cambiar y elige Estados Unidos. Tal vez te pida indicar una ciudad. Pon una cualquiera, estadounidense, claro está. Si te pide una calle, pon cualquier cosa. Lo mismo con los demás datos.

Listo. Ahora podremos descargar HBO Max en nuestro dispositivo Fire TV.

No tienes que tocar nada más. Y no te preocupes por los avisos que verás. Este cambio de país es temporal, así que no te va a afectar cuando vayas a comprar algo o en tus otras aplicaciones y dispositivos de Amazon. Una vez leídos los avisos, pulsamos en Actualizar para hacer efectivo el cambio de país.

Segundo paso. Ahora que tenemos nuestra cuenta de Amazon configurada para Estados Unidos, ya podemos instalar la aplicación oficial de HBO Max. Puedes hacerlo directamente desde tu Fire TV, desde la App Store. Desde su buscador, encontrarás la app. Otra manera de instalarla es a distancia, desde la web de Amazon. Si buscas HBO Max en el buscador, aparecerá la app para Android compatible con dispositivos Amazon. Si tienes la sesión iniciada con tu cuenta de Amazon, verás la opción Enviar a y un desplegable con tus dispositivos compatibles. Elige tu Fire TV Stick y pulsa en Obtener la aplicación.

Cuando enciendas tu Fire TV Stick, la app de HBO Max se instalará automáticamente y la verás junto a las demás aplicaciones. Una vez nos hemos asegurado que la app está instalada, inicia sesión con tu cuenta de HBO Max y comprueba que funciona correctamente.

Ahora sólo nos queda deshacer el cambio de país. Así podrás seguir disfrutando del resto de servicios de Amazon sin problemas. Simplemente, vuelve a Contenido y Dispositivos, entra en Preferencias y cambia Estados Unidos por España otra vez. En esta ocasión, con tus datos de verdad. Es posible que ya estén guardados para que puedas añadirlos automáticamente desde un desplegable.

Listo. Aunque vuelvas a Amazon de España, la app HBO Max seguirá instalada en tu Fire TV y funcionará correctamente. Al menos por ahora. Ya puedes disfrutar del catálogo de HBO Max en tus dispositivos de Amazon.