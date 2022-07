Si bien hace varios años que las iteraciones anuales de la franquicia Call of Duty nos dejan un poco fríos, esto podría cambiar pronto. Call of Duty: Modern Warfare 2 se prepara para ser uno de los títulos más ambiciosos de toda la saga, y una nueva filtración parece arrojar más detalles sobre el funcionamiento de su modo multijugador.

Hasta ahora, sabemos que el modo DMZ plantea la llegada de un estilo de juego totalmente nuevo a la franquicia. A través de un enfoque denominado como "ultra realista", enemigos y compañeros morirían con solo uno o dos disparos, según el área del cuerpo afectada. Asimismo, si has llevado equipamiento al campo de batalla y posteriormente mueres, lo habrás perdido para siempre. La única forma de conseguir más armamento sería comprándolo, o encontrándolo dentro del juego.

Muchos aseguraban que este modo DMZ era otra manera de integrar el free-to-play a la franquicia. No obstante, según declaraciones de Tom Henderson, famoso insider del mundillo de los videojuegos, este no sería el caso. Si quieres acceder a DMZ desde Call of Duty: Modern Warfare 2, tendrías que pagar.

Tom Henderson, a través de una publicación en TryHardGuides, así lo confirma. Según el analista, el plan actual de Activision no es el de entregar un título free to play. De hecho, Henderson asegura que los rumores que aseguran "confirmar" lo contrario están causando bastante frustración entre aquellos asociados con el desarrollo el título. El motivo estaría en la creación de falsas expectativas entre los fanáticos, y lo perjudicado que podría terminar el juego cuando estas no se cumplan.

Más detalles sobre el modo DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 2

Asimismo, Henderson reporta que los rumores sobre el modo DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 2 están siendo exagerados. De hecho, muchos medios lo están pintando como algo al mismo nivel de dificultad de Escape from Tarkov. Las fuentes cercanas al desarrollo del título, por su parte, difieren de esta visión, asegurando que se trata de una modalidad que se irá construyendo con el tiempo.

¿Tendrá DMZ similitudes con Escape from Tarkov? Sí, absolutamente. Al igual que este último, DMZ sería un modo basado en la extracción. Sin embargo, parece que Activision quiere mantener las puertas abiertas para poder evolucionar esta nueva modalidad con el paso del tiempo.

Si el modo DMZ de Modern Warfare 2 pudiese convertirse en el futuro en free to play, eso es algo que está por verse. No obstante, los planes actuales serían los de incluir esta forma de juego dentro del título completo.

Call of Duty: Modern Warfare 2 se estrena este 28 de octubre de 2022. Algunos rumores aseguran que llegaría en 2023, pero parece que se trata de una confusión con otro trabajo actual de Activision, denominado "Project Nexus".