Ha sido una intensa semana para la inmensa comunidad de Call of Duty. Sin embargo, lo anterior no tiene que ver con Operación Monarch, el evento de Warzone que se prolongará hasta el 25 de mayo; sino a la avalancha de filtraciones de Call of Duty: Modern Warfare 2 que surgió durante la presente semana. Es este tema el que ha generado tanta conversación entre muchísimos jugadores. Su emoción está totalmente justificada, pues los más recientes leaks anticipan un juego con múltiples novedades.

Vayamos por partes. En primer lugar, el leaker TheMW2Ghost anticipa que Call of Duty: Modern Warfare 2, además de su habitual modo multijugador y la conexión con Warzone 2, introducirá una tercera modalidad completamente nueva. Su nombre es DMZ, una propuesta inspirada en Escape from Tarkov. En dicho título, además de sobrevivir a la IA y jugadores reales, se deben realizar extracciones. Quizá te suene familiar por The Division e incluso por Battlefield 2042. El segundo intentó replicar la idea sin ningún éxito.

Sobre esta filtración se pronunció Tom Henderson, cuya información sobre futuras entregas de Call of Duty suele ser certera. De acuerdo al leaker, Infinity Ward ha estado trabajando en DMZ desde hace mucho tiempo, por lo que no será un añadido de última hora cuya ejecución salga mal —como sucedió con Battlefield 2042—. De hecho, señala que el nuevo motor gráfico que hará realidad a Call of Duty: Modern Warfare 2 fue desarrollado con DMZ en mente, lo cual es una buena noticia.

Continuando con la información de TheMW2Ghost, indica que DMZ estará disponible junto al lanzamiento de Warzone 2 y Call of Duty: Modern Warfare 2. No obstante, en un principio lo hará en fase de beta abierta. Esto se debe a que, al ser una modalidad tan compleja, Infinity Ward quiere analizar el comportamiento de los jugadores y escuchar su retroalimentación. Con estos datos será posible mejorar el modo con el paso del tiempo hasta que alcance su versión definitiva.

Los rumores sugieren, además, que Warzone 2 y DMZ compartirán el mismo mapa, evitando así que los jugadores se vean obligados a aprender dos escenarios de dimensiones enormes. Por otra parte, el leaker dice que DMZ tendrá una especie de "mercado" donde los jugadores pueden comprar e intercambiar objetos. Curiosamente, Escape from Tarkov ofrece una propuesta similar.

En lo relacionado a Warzone 2, el youtuber NerosCinema filtró una buena cantidad de detalles. Destacó que habrá cambios importantes en el funcionamiento de los Loadout Drops. En lugar de llegar a la zona y asegurar la carga tan solo dejando pulsado un botón, los Drops ahora estarán protegidos por una fortaleza. Para acceder a la carga, primero será necesario completar una serie de objetivos. Ojo, parece que esta será la única manera de acceder a nuestras clases personalizadas.

NerosCinema afirma que Warzone 2 tendrá más parecido con Blackout, el battle royale Black Ops 4, que con el Warzone original. Así pues, sería obligatorio buscar un objeto que permita almacenar placas de armadura. Adicionalmente, el inventario de los jugadores estaría limitado. De hecho, cada arma u objeto ocuparía un espacio específico dentro del inventario, por lo que tendrías que gestionarlo correctamente para llevar contigo lo que realmente ocupas.

Tom Henderson respaldó el reporte de NerosCinema, pero también aprovechó los reflectores para revelar otras características de Warzone 2. La más interesante es que permitiría a los jugadores realizar interrogatorios a los jugadores caídos para conocer la ubicación de sus compañeros de escuadrón. Funcionaría de una forma muy parecida a la de Rainbow Six Siege.

Desde el año pasado el propio Henderson habló sobre el regreso de mapas emblemáticos al multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 2, y se mantiene firme en este sentido. El leaker señala que podemos esperar el retorno de Highrise, Quarry, Terminal y Afgan. No obstante, estas ubicaciones también estarán presentes en el mapa de Warzone 2 como puntos de interés, a los que sumarán otros lugares emblemáticos como Favela. El listado completo de POIs, a continuación:

Oasis

Wartorn

Quarry (Quarry)

Oilfield

Modern City (Highrise)

Caves (Afghan)

Dam

Marshes

Harbor

Sira

Observatory

Mountain town (assumed Favela)

Graveyard

Oldtown

Shipwreck

Fishtown

Fort

Airport (Terminal)

El último rumor que circula en internet es que Activision mostrará el primer tráiler de Call of Duty: Modern Warfare 2 el 8 de junio. Estaremos atentos.