Por alguna extraña razón, en BMW creen que el modelo de microtransacciones, tan criticado en los videojuegos, puede funcionar en el sector automotriz. La firma alemana anunció que, en diversos países del mundo, comenzará a ofrecer asientos calefactables bajo suscripción. Es decir, tu vehículo podría tener este añadido integrado, pero si no pagas una cuota mensualmente, no podrás usarlo. Sí, probablemente sea lo más ridículo que has leído en mucho tiempo.

En concreto, la suscripción de BMW para los asientos calefactables tendrá un precio mensual de 18 dólares. No obstante, por ser una compañía que cuida el bolsillo de sus compradores, también permitirá pagar 180 dólares al año, por lo que recibirás dos meses gratuitos de calefacción al optar por la membresía anual. Pero los "descuentos" no terminan aquí, ya que habrá una variante de $300 dólares por tres años y un "acceso ilimitado" a cambio de $415 dólares.

Según recoge The Verge, la propuesta de suscripción de BWM está disponible, por el momento, en el Reino Unido, Alemania, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Sin embargo, es muy probable que pronto se expanda hacia otras regiones.

Por supuesto, es habitual que las marcas de autos cobren cuotas adicionales cuando queremos añadir algún accesorio o tecnología a nuestro vehículo; incluso para desbloquear alguna función de software del sistema de infoentretenimiento que le genera un gasto recurrente al fabricante. Lo que no es normal es que nos cobren por usar un componente de hardware que ya está integrado en el coche.

Algunos podrían pensar que ofrecer asientos calefactables bajo suscripción es una manera de facilitar el pago de un elemento adicional. Sin embargo, ¿estamos seguros que la marca no está cobrando la calefacción desde el principio? Pues no… Ese pago de $415 dólares quizá ya se había hecho al adquirir el vehículo.

Aunque claramente la industria automotriz es muy diferente a la de los videojuegos, esta última ha seguido las mismas prácticas desde hace años. Hubo casos donde los jugadores, pese a haber pagado el precio completo por un título, debían hacer un pago adicional para acceder a un contenido que ya estaba dentro del juego. Con los asientos calefactables de BWM se presenta una situación muy similar. A los de Múnich solo habría que recordarles que estas ideas enfurecen al mercado.

BMW ya había mostrado interés en probar suerte con las microtransacciones, aunque meramente enfocado en desbloquear funciones digitales. En 2020, por ejemplo, ofrecían una llave digital y el soporte para Android Auto inalámbrico a cambio de un pago fijo. En aquel momento dejaron entrever su intención de brindar acceso a otras características de su sistema operativo, no obstante, es la primera vez que lo hacen con hardware. ¿Tendrá éxito su estrategia? Lo veremos en el futuro.