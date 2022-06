Tras un primer lanzamiento para el mercado asiático y después de apenas unas semanas de espera, Xiaomi ha anunciado en España uno de sus gadgets más populares de su catálogo. Hablamos, por supuesto, de la nueva Xiaomi Smart Band 7. La pulsera de actividad física de la compañía llega para renovar a la Mi Smart Band 6 con nuevas prestaciones, como la posibilidad de activar una pantalla Always On o un panel de mayor tamaño. Manteniendo, eso sí, la característica más atractiva: su precio económico.

La nueva Xiaomi Smart Band 7 llega con un aspecto muy similar a su antecesora, la Mi Band 6, pero con importantes mejoras que se aprecian a simple vista. Una de ellas, es su nueva pantalla. Xiaomi ha apostado por añadir un área de visualización un 25 % mayor, haciendo que el panel crezca hasta las 1,62 pulgadas. Mantiene la tecnología AMOLED a color, mientras que resolución crece hasta los 192 x 490 pixeles.

Todo ello, además, con una nueva característica muy esperada: la inclusión de una pantalla Always On. Esta función, disponible también en otros relojes inteligentes permite visualizar información relevante, como la hora, sin necesidad de que la pantalla esté completamente activa. Si bien la pantalla Always On tiene especial sentido en los smartphones, pues ofrece la posibilidad de echar un vistazo rápido a las notificaciones o a la hora cuando el dispositivo, por ejemplo, está apoyado sobre una mesa, en la Xiaomi Smart Band 7 puede resultar interesante mantenerla activada como un añadido estético. En este caso, mostrará una esfera en todo momento, incluso cuando el usuario no realice ningún movimiento brusco que haga despertar la pantalla.

Más de 100 modos de deporte, medidor VO2 Max y más

La Xiaomi Smart Band 7 no deja de lado las funciones relacionadas con el deporte y la salud. La compañía detalla que esta nueva pulsera de actividad física incluye hasta 110 modos de ejercicio con la posibilidad, además, de añadir objetivos personalizados. También se han incluido nuevas funciones que permiten programar y evaluar la intensidad del entrenamiento a través de diferentes modos: carga de entrenamiento, duración de la recuperación y efecto del entrenamiento.

La Smart Band 7 de Xiaomi también incluye sensores para medir el ritmo cardíaco, la saturación global de oxígeno en la sangre (SPO2), la cantidad máxima de oxígeno durante el ejercicio (VO2 Max), o la monitorización del sueño.

Si bien este último modo requiere que el dispositivo esté en la muñeca en todo momento, Xiaomi asegura que la duración de la batería de la Band 7 es de unos 14 días en reposo, por lo que utilizarla durante la noche. La pulsera, además, cuenta con certificación 5ATM, que la hace resistente tanto al agua como a la exposición solar.

Este es el precio y la disponibilidad de la nueva Xiaomi Smart Band 7 en España

La Xiaomi Smart Band 7 se podrá adquirir en la tienda online de la compañía. También en los principales distribuidores, a partir de este 22 de junio. Su precio en oferta de lanzamiento es de 49,99 euros. Se desconoce por cuánto estará disponible a partir del 25 de junio, una vez finalice la mencionada oferta.