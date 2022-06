Si usas Xbox Cloud Gaming desde un PC seguro has notado que actualmente no soporta el uso de teclado y ratón para jugar. Afortunadamente, Microsoft está trabajando para que esto ya no sea un problema. La corporación de Redmond dio nuevos indicios de que la compatibilidad de su servicio de juegos en streaming con los tradicionales periféricos para ordenador está en camino; y si bien aún no se sabe específicamente cuándo llega, es un avance que los usuarios reclaman desde hace tiempo.

Hoy en día, solo es posible jugar en Xbox Cloud Gaming en PC utilizando un mando oficial de Xbox o algún modelo de terceros diseñado para la consola, o cuyo funcionamiento ha sido verificado por los desarrolladores en Microsoft. Es cierto que también se pueden instalar aplicaciones para "engañar" al software y que reconozca al teclado y el ratón como un mando, pero su utilización requiere de bastante configuración para mapear las teclas y las funciones correspondientes.

Que los de Redmond reconozcan nuevamente que el soporte para teclado y ratón estará disponible pronto, es una muy grata noticia. La compañía hizo referencia al tema durante Xfest 2022, su evento para creadores de videojuegos. "No todos lo saben, pero Xbox soporta el uso de teclado y ratón desde hace algunos años, y estamos trabajando para sumarlo al streaming para los usuarios de PC", explicó el ingeniero Morgan Brown.

No obstante, aún falta mucho por conocer con respecto a esta nueva característica. Solo se ha mencionado que los desarrolladores ya pueden añadirlo a sus juegos, y que Microsoft lo activará en Xbox Cloud Gaming una vez que termine su implementación.

Al no conocer una ventana temporal específica para el arribo de esta nueva característica, es imposible saber cuándo llegará a xCloud en PC. En marzo se mencionó que el soporte para jugar a Microsoft Flight Simulator vía streaming con teclado y ratón llegaría durante el verano. De ser así, podríamos ilusionarnos con verlo en acción en cuestión de semanas.

Microsoft también trabaja para reducir la latencia en Xbox Cloud Gaming

Otra novedad importante que llegará muy pronto a Xbox Cloud Gaming es la implementación de nuevas medidas para reducir la latencia. Esto es algo que los jugadores también agradecerán mucho, especialmente al lidiar con juegos que requieren de reflejos rápidos o respuestas instantáneas, como los shooters en primera persona.

Según explicaron desde Microsoft, actualmente la latencia al jugar vía streaming se encuentra en un rango de entre 8 y 74 milisegundos. Sin embargo, esto puede mejorar drásticamente con el lanzamiento de una nueva API llamada Display Details; la misma utilizará Direct Capture para reducir el retardo a no más de 12 milisegundos.

La implementación de Direct Capture llegará atada a ciertas concesiones en el apartado gráfico; con el límite a una resolución máxima de 1440p y la falta de soporte para HDR como las más notorias. De todos modos, esto seguramente no importará demasiado a los usuarios. No olvidemos que Xbox Cloud Gaming actualmente limita su resolución máxima a 1080p, a 60 cuadros por segundo, por cuestiones de rendimiento.

Habrá que ver si la reducción de la latencia también ayuda a que Microsoft amplíe el número de países en los que funciona xCloud. Recientemente, la firma de Redmond anunció que su plataforma para jugar vía streaming ya está disponible en Argentina y Nueva Zelanda.