Thor: Love and Thunder tiene varios récords curiosos de los cuales presumir. Es la película Marvel que más ha tardado en mostrar su primer tráiler. También la que ha tenido la campaña de promoción más corta. Y durante esta semana, se sumó el del tiempo de ejecución más breve para una película de Marvel en cuatro años. Pero es probable que pronto también pueda celebrar otro logro. Ser una de las pocas producciones de la saga que llega sin filtraciones a su estreno.

Y todo parece deberse a un truco sencillo, más que a renovadas medidas de seguridad o más precauciones por parte del estudio. En una reciente conversación con Fandango, el elenco admitió que hay “tantas tomas” como para “varias versiones de la película”. Tanto el director Taika Waititi, como las estrellas Chris Hemsworth y Tessa Thompson bromearon acerca de todas las imágenes “descartadas” del montaje final. Incluso, Thompson aseguró que la cantidad de metraje no utilizado es suficiente para un film “al estilo de elegir tu propia aventura”.

“Hay un multiverso editorial en esta película, dependiendo de qué camino tomaste”, dijo a su vez Hemsworth durante la conversación. Por otro lado, Waititi apuntó el hecho de que Thor: Love and Thunder podría tener un multiverso propio. “Existe el potencial para 15 versiones diferentes de esta película”, dijo el director. Lo que podría sugerir que es más que probable que cualquier versión sobre el resultado final no sea del todo exacta. De hecho, incluso las fotografías filtradas sobre pruebas de vestuario, maquillaje e incluso, el aspecto final del villano interpretado con Christian Bale, han cambiado. Lo que deja claro que Waititi tomó sus precauciones al momento de escoger el material cinematográfico final del film.

Muchas versiones de Thor: Love and Thunder y muchos directores a cargo

La abundancia de escenas cortadas o que pertenecen a diferentes líneas de improvisación es una constante en las películas de Waititi. En Thor: Ragnarok hubo al menos seis montajes distintos antes del final. También una escena por completo diferente al primero encuentro entre Odín, Thor y Loki con Hela. Thor: Love and Thunder parece haber llegado a un extremo por completo nuevo del hábito del director.

De hecho, el mismo Waititi admitió que había suficientes escenas como para obtener “resultados distintos”. También agregó que todavía “hay oportunidad de hacer alguna que otra cosa”. Una idea que juega con la posibilidad que la versión final de la cuarta parte de la saga de Thor sea desconocida en buena medida. Incluso, el realizador neozelandés tiene todo tipo de ideas para el material sobrante mucho más estimulantes que incluirla en una posible versión en Blu Ray. “Siempre me ha gustado la idea de tomar el metraje y ponerlo a disposición de otra persona y decirle que haga su propia versión de la película”, agregó el cineasta.

Waititi ha disfrutado de una completa libertad creativa al filmar Thor: Love and Thunder. De hecho, el verano pasado el director declaró a Comic Book que la película era la “más loca” que jamás haya filmado. Esa misma semana, pudo verse fotografías de la actriz australiana Rebel Wilson con una corona de cuernos semejante a la de Hela. Y también a Matt Damon, con un atuendo semejante al que se le vio llevar en Thor: Ragnarok, en la que hizo un breve cameo como un actor que interpreta a Loki. Pero, a partir de entonces, la película pareció atravesar tantos cambios como para ser casi por completo impredecible su resultado.

Un extraño vuelo psicodélico

“Y eso es un resumen de Thor: Love and Thunder”, escribió el director en su cuenta oficial de Instagram. “A veces, dos personas se unen para inspirar al mundo y cambiar el panorama cinematográfico para siempre. Y luego estamos yo y Chris (Hemsworth). Solo somos demasiado geniales para preocuparnos por cualquier cosa excepto hacer películas que brinden alegría absoluta a la gente. Ok, no me veo genial. Yo sé eso.”

Taika Waititi también escribió el guion de la película con Jennifer Kaytin Robinson, lo que asegura, al menos, un viaje extravagante. La película está protagonizada por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum y Vin Diesel.

Thor: Love and Thunder se estrena en los cines el 8 de julio.