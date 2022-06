Hay novedades dentro del Universo Cinematográfico de DC. Se tienen las primeras imágenes sobre Black Adam, la película protagonizada por Dwayne Johnson, que será estrenada durante 2022. Se trata de un proyecto que ha ido y venido, esperado desde hace un tiempo, hasta este momento.

El tráiler describe parte del camino que el personaje atravesará durante la película, desde su muerte, su resurrección y su desarrollo como una suerte de Dios sobre la tierra. En el relato, deberá descubrirse a sí mismo, teniendo en cuenta que es uno de los personajes más poderosos dentro del Universo Cinematográfico de DC.

Dwayne Johnson compartirá parte del protagonismo con Pierce Brosnan, quien interpretará al Doctor Fate. Como curiosidad, hay que acotar que "The Rock" es un confeso seguidor de las historias de Black Adam dentro de los cómics. En la actualidad, está posicionado como uno de los actores más reconocidos en clave comercial dentro de la industria.

El tráiler de Black Adam

Este primer tráiler de Black Adam sirve como muestra de las múltiples habilidades que el personaje tiene. Fuerza, resistencia, capacidad de volar... entre otros poderes que lo vuelven un ser descomunal dentro de la Tierra. Hasta tal punto que puede tener un pulso con otras figuras clave dentro del Universo Cinematográfico de DC, como Superman.

De momento, no está clara la trama ni se han presentado villanos de forma clara. Black Adam, dentro de los cómics, fue creado por Otto Binder y C. C. Beck. En un principio, fue presentado como un archienemigo de Capitán Marvel, con quien tiene una historia de origen particular. Dentro de los cómics ha sido presentado como un villano. Aunque puede que su representación cinematográfica tenga otro enfoque.

Parte de esa dualidad se puede ver durante el tráiler de Black Adam, cuando el personaje tiene algunas líneas que invitan a pensar en un pulso ético. La película llegará a las salas de cine el próximo 21 de octubre de 2022.​