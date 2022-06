La adaptación del cómic The Sandman se acaba de convertir en uno de los grandes eventos del año para las series de Netflix. El próximo 5 de agosto, la versión sobre los clásicos personajes de la editorial Vértigo llegará al catálogo de la plataforma. Se trata de un evento largamente esperado por los fans. Por más de veinte años, la posibilidad de brindar una versión fílmica o televisiva al material de Gaiman dio algunos quebraderos de cabeza. Por un lado, el autor se negó y admitió en varias ocasiones que la historia del icónico cómic era “inadaptable”.

La posible producción pasó por varias mano hasta terminar en el limbo de las producciones incompletas. No solo se trataba de la vastedad del material que debería incluir la adaptación. También, la posibilidad de que la nueva versión pudiera sostener toda la complejidad filosófica y visual del original en papel. Finalmente, Netflix compró los derechos y comenzó a trabajar sobre un primer borrador de la adaptación.

Mientras tanto, algunas otras obras de Gaiman llegaron al streaming con buenos resultados. American Gods se convirtió en uno de los éxitos tempranos de Prime Video y después, Good Omens en todo un éxito. De modo que, la posibilidad de una versión de The Sandman a la altura de las expectativa de los fanáticos era cercana. Mucho más cuando Gaiman se unió al equipo de producción de la serie y dejó claro en redes sociales, su satisfacción por el resultado.

En más de una ocasión, durante el último año y a medida que las primeras imágenes se publicaban el autor mostró su apoyo al proyecto de Netflix. Por si eso no fuera suficiente, el autor ha tenido una defensa muy activa del futuro proyecto en diferentes plataformas. Lo que deja en claro su satisfacción con el resultado. Se espera que la serie sea un éxito tanto entre los acérrimos fanáticos y el público más reciente, que descubrirá gracias a la serie a los icónicos personajes.

Pero, ¿qué ocurre si perteneces al segundo grupo? ¿Qué debes saber sobre la obra fundacional del cómic más adulto y autoral de cara a su adaptación? Te dejamos una guía para principiantes sobre todo lo que debes saber sobre Sandman de Neil Gaiman para disfrutar del estreno de la serie de Netflix. Y si te animas, echar un vistazo a los clásicos cómics. Un recorrido por una de las mitologías más queridas y profundas de la cultura pop contemporánea.

Hablemos del cómic The Sandman ¿qué es lo básico que debo saber?

La obra de Neil Gaiman se publicó en la extinta editorial Vértigo en 75 números entre 1989 y 1996. En 2018, Gaiman llevó a cabo un revival del material original. Con cuatro nuevas series de cómics se publicó bajo el título The Sandman Universe bajo el sello DC ENTERTAINMENT. El resultado fue un conjunto de nuevas historias que completaron las originales y también, revitalizaron a sus principales personajes. La popularidad de esta nueva mirada al material original sirvió de abreboca a la por entonces proyectada adaptación. Y de hecho, se espera que alguna de sus líneas argumentales (o al menos, varias de las más importantes) formen parte del proyecto final.

De ser así, la serie de Netflix incluirá tanto el clásico como el material más reciente del cómic.

¿De qué trata exactamente The Sandman?

Hace unos años, se le pidió a Neil Gaiman que resumiera la historia de The Sandman en menos de 25 palabras. Y el resultado fue una de las sinopsis más acertadas sobre el largo trayecto de los cómics a lo largo de casi diez años. “El Señor de los Sueños aprende que uno debe cambiar o morir, y toma su decisión”. Por supuesto se trata de una mirada muy amplia sobre un material complejo que abarca varias líneas temporales, universos y todo tipo de aristas. De modo que aunque es un buen principio para comprender qué desea Gaiman contar en su cómic no es demasiado puntual para comprender el argumento.

En realidad, The Sandman es un recorrido poético a través de toda la historia de los grandes mitos, personajes y religiones en clave de cómic autoral. El cómic relata la historia de Dream o Señor de los Sueños personificación del sueño o la capacidad para soñar. En papel, la historia comienza en el 1916 cuando Dream es capturado y atrapado por un grupo de ocultistas de magia negra. Es de hecho una de las escenas fundacionales del cómic pero también una que brinda su sobria oscuridad al relato. Hay algo de mitológico en este antihéroe malhumorado y perpetuamente enfurecido que termina por convertirse en un rehén. Si te lo preguntas, el Dream de los cómics suele mostrarse como un hombre pálido, de apariencia melancólica y con tendencia a la crueldad.

A partir de allí, la historia avanza hacia 1988, año en que se publica el primer cómic. La narración detalla entonces cómo Dream logra escapar y comienza la ímproba tarea el control del mundo de Dreaming y sus poderes. La cuestión se convierte en un elocuente análisis del universo del cómic y sus personajes. Finalmente, una vez en pleno uso de sus capacidades, Dream vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer. En otras palabras, la de convertirse en el elemento motor que permite la creación, los sueños y la imaginación. La línea argumental, permite al personaje saltar entre escenarios, tiempo e incluso realidades.

¿Cómo puedes leer en la actualidad The Sandman?

Publicado originalmente como un cómic de Vértigo, su éxito, relevancia y sobre todo, la participación de todo tipo de autores, le convirtió en material de colección. En la actualidad, aunque puedes leer los volúmenes completos tal y como se publicaron, la forma oficial de comprender al material es en forma de libro. Y en caso que quieras hacerlo, debes tener en cuenta el orden y en cómo se presentan.

Los diez volúmenes individuales comienzan con la serie Preludios, continúa con Nocturnos y termina con The Wake. Este ejemplar resume a los arcos argumentales más importantes de la serie. También profundiza en los giros más importantes a tener en cuenta si tienes la intención de disfrutar de la futura adaptación.

The Absolute Sandman

Esta es la recopilación de toda la serie, recombinada y también recoloreada para brindar un sentido nuevo a sus principales giros argumentales. ¿Un dato curioso? La decisión de añadir color a varias de las viñetas más famosas trajo una amplia discusión entre los fanáticos. En particular, por los cambios de tono y forma que podía provocar una reinvención total de la estética del cómic.

The Annotated Sandman

Se suele decir que es el apartado de los mayores fans, pero puede que si leíste todo lo relacionado a The Sandman ahora quieras saber todas las referencias que componen el universo original. Desde la mitología hasta las historias de fondo pasando por la percepción sobre el bien y el mal de la narración. Todo lo que está en el volumen, te ayudará a explorar con mayor profundidad el universo de la serie.

The Sandman Omnibus

Dos volúmenes con todo lo publicado hasta ahora (en algunas versiones, se incluye el añadido del 2018), que además incluye referencias. Es amplio, completo pero para preocupación de los fans incluye páginas recoloreadas.

Sandman: Overture

Este añadido especial tiene lugar antes de los eventos de Preludio y Nocturno, lo que permite comprender qué ocurrió antes de Dream. Un dato de especial interés para entender no sólo la futura serie y el cómic. No es del todo imprescindible, pero te brindará un sentido fresco sobre las motivaciones y la forma en que nuestro antihéroe se comprende.

¿Por dónde debo comenzar a leer?

Si lo único que quieres es tener un contexto básico para ver la serie de Netflix del mismo nombre, te recomendamos leer Omnibus. Te dará todas las claves que necesitas además de contar la historia central que seguramente veremos en pantalla. Pero si también quieres disfrutar del universo de The Sandman en todo su esplendor comienza con Preludios y Nocturnos. Esto te permitirá comprender mucho mejor a Dream, sus años de confinamiento, dolores e inquietudes. Y también, todo lo que tuvo que hacer para escapar y recuperar sus poderes.

Y ahora, lo que debes tener en cuenta: los hermanos de Dream

En el cómic (y esperamos que en la serie), los hermanos de Dream tienen una participación esencial y potencialmente desgarradora en la historia central. Y de hecho, de ellos depende la forma en que la adaptación puede o no funcionar. O en cualquier caso, cuál será su manera de afrontar su identidad.

En especial, cuando queda claro que se trata de encarnaciones de fuerzas de la imaginación, la naturaleza y el cosmos. Un juego argumental que resulta fascinante en los cómics y que con toda seguridad será el punto de interés en la serie. Destiny lleva un registro de cada cosa que acontece, sucedió o sucederá. Desiré es la encarnación del deseo — no necesariamente erótico — y el poder del anhelo. Dead, es la percepción encarnada sobre la fugacidad del tiempo y la vida. Es con toda probabilidad el personaje más popular del cómic. Tanto como para obtener volúmenes propios: Death: The High Cost of Living y Death: The Time of Your Life.

También está Destruction (encarnación del caos), Despair (personificación de la angustia y el dolor) y Delirium, relacionado con la pérdida de la razón o al menos de la cordura. Se espera que los siete hermanos sean parte de una manera u otra de la primera temporada de la serie.

¿Y que hay de los spin-offs?

Si quieres profundizar en el mundo de The Sandman puedes leer una novela gráfica única escrita por Gaiman, llamada Endless Nights. En ella, hay una historia para cada hermano, con un apartado autoral de considerable belleza. Por otro lado, está The Dream Hunters, una novela ilustrada por Yoshitaka Amano, que profundiza en el universo pero no en los personajes.