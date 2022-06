Tras muchos rumores, el remake de The Last of Us para PS5 finalmente fue presentado. El título ha apuntado su estreno para este 2 de septiembre. Por supuesto, antes de ir a comprar la nueva versión del juego para PS5, querrás saber qué tanto han cambiado los gráficos; escenarios y personajes frente a la historia original que vimos en 2013.

Para esto, el canal de YouTube El Analista de Bits ha subido un nuevo vídeo en el que compara ambos juegos. Aunque no esperábamos un cambio visual tan drástico entre The Last of Us Remake y su versión original, parece que Sony y Naughty Dog nos han dado una auténtica sorpresa. Más allá de algunas animaciones reutilizadas, el título promete un nivel de detalle visual supremo en PS5.

The Last of Us Part I no solo ofrece mejoras a nivel visual. De hecho, si solo fuese por este apartado, Sony probablemente habría hecho una segunda remasterización del título. Pero no, aunque el título llega para contar la misma historia que ya conocemos, sus escenarios han sido renovados; al igual que las mecánicas y la jugabilidad del mismo. La compañía quiere ofrecer una auténtica experiencia de nueva generación, y que sea mucho más parecida a lo visto en The Last of Us: Part II.

The Last of Us: remake vs original

Una de las diferencias más importantes —y la primera que ElAnalistaDeBits muestra en su vídeo—, es la mejora de escenas cinemáticas. Mientras que gran parte de las secuencias de la versión original eran prerenderizadas, este remake usará escenas generadas en tiempo real. Es decir, usará el poder de la consola para generarlas de una forma más fiel.

Cambios en los escenarios

Imagen de ElAnalistaDeBits

Este es otra de las mejoras importantes que ha recibido The Last of Us. Los escenarios de la versión original, sobre todo en sus remasterización, ya eran excelentes. Ahora, no obstante, el nuevo lanzamiento llega con ciertas modificaciones en la geometría, topología y modelos usados en los escenarios del mismo.

El uso de la vegetación mejorada también es bastante evidente. A estos se le suman las mejoras en la iluminación y reflejos, y forman parte de algunos de los cambios más notorios que podremos ver durante nuestras partidas en el remake.

Diseño de enemigos mejorado

Imagen de ElAnalistaDeBits

Los enemigos también han sufrido mejoras bastante impresionantes en The Last of Us Part I. De hecho, es probablemente uno de los cambios más notorios que podrás apreciar. Mientras que en la versión original ya eran grotescos y repugnantes; los modelos han tenido un cambio en su diseño.

Gordinflón en The Last of Us Remake. Imagen de ElAnalistaDeBits

Como puedes ver en la imagen de arriba, no solo se han añadido nuevas texturas y colores a las especies de infectados al título. También vemos un rediseño total en el modelado de los mismos, mucho más detallado y realista que en la versión original.

Mejoras visuales de personajes

Ellie en The Last of Us Remake. Imagen de ElAnalistaDeBits

Este es el tercer punto, y probablemente el que más podremos disfrutar en pantalla. Después de todo, pasamos horas y horas seguidas viendo y conociendo a Joel, Ellie y compañía durante esta aventura. Ambos personajes, junto al resto del reparto, ha conseguido cambios a nivel físico.

El más evidente es probablemente el de Ellie. Mientras que el diseño facial original del personaje era bastante agradable, sí es cierto que mostraba facciones bastante artificiales, llegando a parecer un muñeco en ocasiones. La versión que conoceremos en The Last of Us Part I, por su parte, nos muestra a una Ellie mucho más realista y "aniñada"; lo que esperaríamos de un personaje de su edad.

Joel en The Last of Us Remake. Imagen de ElAnalistaDeBits

Joel también ha recibido muchos cambios, aunque probablemente no notaremos la diferencia en seguida. La mayoría de ellos se centra en las expresiones del personaje, y también en los detalles de su rostro. Sin embargo, esto es aplicable también a Ellie y compañía.

Bill, Marlene, Tess y Tommy son algunos de los personajes que hemos podido ver en el tráiler, y también demuestran grandes cambios en sus modelos y detalles.

Más cambios a The Last of Us

Por supuesto, esto no es todo. The Last of Us Part I ha mejorado también los efectos, el combate y la exploración dentro del juego. Esto es posible gracias a la potencia que es capaz de brindar la PS5, y esta nueva versión del título podría convertirse en un ejemplo brillante de lo que podremos ver en un futuro.