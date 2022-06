Desde el año anterior escuchamos rumores sobre un supuesto remake de The Last of Us para PS5, y ahora es oficial. Aunque el anuncio estaba preparado para el Summer Game Fest 2022, el evento de videojuegos organizado por Geoff Keighley, la web de PlayStation Direct se adelantó "accidentalmente". Ahora sabemos que el juego estará disponible el próximo 2 de septiembre en la PlayStation 5. Ojo, porque "más tarde" también llegará a PC.

"Experimenta la emotiva narración y los personajes inolvidables de Joel y Ellie en The Last of Us, ganador de más de 200 premios al Juego del año y ahora reconstruido para PlayStation 5. Disfruta de una revisión total de la experiencia original, fielmente reproducida pero incorporando una jugabilidad modernizada, controles mejorados y opciones de accesibilidad ampliadas. Además, siéntete inmerso con efectos mejorados y exploración y combate mejorados", menciona la descripción de The Last of Us Part I.

Aunque llamarlo "remake" podría parecer ser algo exagerado, porque tanto el juego original como su remasterización ya lucían excelentes, el tráiler de The Last of Us Part I —de momento solo se puede ver en la web de Sony— sí expone un apartado gráfico de mayor calidad. Sin embargo, quizá lo más interesante de todo es que han modernizado las mecánicas jugables, seguramente inspirándose en las de The Last of Us Part II.

Tendrás que pasar por caja, otra vez...

Debes saber que el remake estará disponible en formato físico y digital. En ambas versiones se incluye Left Behind, la popular expansión protagonizada por Ellie. Además, Sony pondrá a la venta la Edición Firefly (unidades limitadas), la cual incluye un SteelBook. Puedes ver la portada a continuación:

¿Habrá algún tipo de actualización para las personas que adquirieron la remasterización en PS4? No, olvídate de ello. Al tratarse de un remake, Sony lo está comercializando como un juego a precio completo, por lo que tendrás que desembolsar 69,99 dólares o 79,99 euros para poder disfrutarlo.

The Last of Us se aproxima a HBO Max

Evidentemente, el lanzamiento del remake pretende aprovechar la enorme expectación que existe actualmente por la serie de HBO Max. Si bien todavía no tiene fecha de lanzamiento, es muy probable que durante la segunda mitad del año despejen todas las dudas y compartan el primer tráiler. El reparto está conformado por Pedro Pascal (Joel), Ellie (Bella Ramsey), Anna Torv (Tess), Gabriel Luna (Tommy Miller), Nico Parker (Sarah Miller), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Murray Bartlett (Frank) y Con O'Neill (Bill). Por su parte, Craig Mazin (creador de Chernobyl) y Neil Druckmann (co-presidente de Naughty Dog) lideran la producción como showrunners.