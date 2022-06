Si eres un fan de The Boys, tenemos estupendas noticias para ti. Amazon Prime Video confirmó que la producción liderada por Eric Kripke ha sido renovada para una cuarta temporada, según recoge Variety. Si bien la tercera todavía está en curso en dicha plataforma, el impresionante éxito que ha tenido la serie desde 2019 ha sido suficiente para confiar en el futuro del proyecto. Por supuesto, los actores habituales retomarán sus papeles.

Un punto importante es que la temporada 4 de The Boys no se hará esperar demasiado tiempo en comparación con la tercera. ¿La razón? El reparto y la producción siguen trabajando tras haber finalizado la temporada 3. Lo anterior fue confirmado por el propio Karl Urban (Billy "Butcher"): "Estoy grabando The Boys hasta finales de año", comentó durante una entrevista con ‌Variety.

Por su Parte, Amazon compartió algunos datos que dejan en evidencia la popularidad actual de la serie. "Durante los primeros tres días de disponibilidad de la tercera temporada, la audiencia mundial de The Boys ha crecido un 17% con respecto a la temporada 2, y un 234% con respecto a la temporada 1", y agregaron:

"The Boys continúa superando los límites en la narración de historias mientras también entretiene implacablemente y transmite una sátira social que se siente muy real. El mundo estilizado de la serie tiene un alcance global increíble y la audiencia del primer fin de semana es prueba de ello. Estamos inmensamente orgullosos del reparto y del equipo que ha generado una franquicia para Prime Video, y esperamos traer más de The Boys a nuestros clientes."

The Boys no decepciona a nadie, de momento

Ciertamente, The Boys ha conseguido algo que muy pocas series en la historia pueden presumir: ser mejor temporada tras temporada. Lo anterior se debe, en gran parte, a que Amazon aumentó el presupuesto de la producción tras el éxito de los primeros episodios. Esos recursos han sido muy bien empleados, pues es notorio que, más allá del argumento, la serie expone una mayor calidad visual en su segunda y tercera temporada.

Desde luego, Eric Kripke, showrunner de The Boys, también expresó algunas palabras respecto a la renovación: "Hablando en nombre del reparto y el equipo, estamos muy agradecidos con Sony, Amazon y, sobre todo, con los fans por abrazar la serie y permitirnos hacer más. Estamos encantados de continuar la lucha de Butcher y The Boys contra Homelander y Los Siete, así como comentar sobre el mundo loco en el que vivimos." El creativo concluyó su mensaje con una frase que rápidamente asociarás al primer capítulo de la tercera temporada:

"Además, esta es la primera vez en la historia que la explosión de genitales ha alcanzado su mayor éxito."

La tercera temporada se estrenó el pasado 3 de junio y, hasta el momento de escribir esta publicación, hay disponibles cuatro episodios en Amazon Prime Video.