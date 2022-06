El estreno de la sexta temporada de Peaky Blinders en algunas partes del mundo ha dejado algunas cosas en claras. La primera, que Tommy Shelby lidiará con el fracaso y el acoso pertinaz de la imagen de Gran. Lo otro, que la serie avanza hacia el terreno resbaladizo al tener que explicar cómo y quién traicionó a Shelby. Y en especial, hacia dónde conducen las posibles respuestas.

¿Cómo de grande es la grieta alrededor del círculo íntimo del gánster favorito de buena parte de la audiencia actual? ¿Qué puede significar esa caída en el desastre de la lealtad, principal patrimonio de los Shelby?

El primer y segundo episodio de la sexta temporada de Peaky Blinders apenas había profundizado en ambos temas. Por supuesto, ya mostró sus cartas y explicó a la audiencia buena parte de los cabos sueltos en la quinta temporada.

Shelby enfrenta ahora las consecuencias del fracaso de su plan y una reconfiguración del mundo que le rodea. Además, se trata una nueva forma de acecho al poder. Una con tantas aristas y extrañas versiones que la gran pregunta sin respuesta continúa intacta. ¿Podrá luchar Shelby contra una amenaza que le supera?

Después de todo, Shelby siempre tiene un plan. Solo que en la quinta temporada de Peaky Blinders el plan fracasó por primera vez. También, hay ajustes en el tejido sustancial de su familia y sus ambiciones, la de sus cómplices y enemigos. ¿Cómo afectará eso el final de la historia? ¿Llevará a los personajes a una caída total en la oscuridad? ¿Puede el fracaso de Shelby ser únicamente un acicate para que redoble sus esfuerzos de triunfar?

La sexta temporada de Peaky Blinders aún mueve sus fichas con cuidado sobre el complicado tablero del argumento y nada parece estar claro. Lo que sí es evidente es que deberá responder tres preguntas de considerable importancia para construir una conclusión satisfactoria. ¿Podrá hacerlo? Al menos, deberá intentarlo.

¿Michael Gray abrirá los frentes de batalla contra los Peaky Blinders?

Se trata de una pregunta complicada que no tiene respuesta inmediata. Como se recordará, Michael Gray dejó claro en el final de la quinta temporada de Peaky Blinders que deseaba tomar el control del grupo en una reunión familiar. De hecho, una de las grandes frases de la ahora ausente Polly fue la de vaticinar un desastre en ciernes.

“Habrá una guerra y uno de ustedes morirá, pero no puedo decir cuál”, dijo a Tommy y a Michael. ¿Ocurrirá? ¿Finalmente se vendrá abajo la clásica unidad familiar de los Shelby?

Por ahora, todo parece indicar que no, especialmente después de la treta de Tommy que convirtió a Michael virtualmente en un peón. Uno que le permitirá llegar a las esferas del poder en la que se encuentra el enigmático Jack Nelson. Por ahora, solo está claro que siendo parientes políticos de un hombre de semejante poder, Michael y Tommy deberán actuar como cómplices. Y lidiar con la aspereza y las ambiciones, además de la sed de venganza, del hijo de Polly Gray.

No obstante, lo más probable es que Michael termine por reaccionar, lo que pondrá a Tommy en una situación complicada.



¿Qué podemos esperar de Alfie Solomons?

Para sorpresa de todos los fans, el capítulo final de la quinta temporada de Peaky Blinders, reveló que Alfie Solomons estaba vivo. Con más cicatrices y mucho más misterioso, está de nuevo como parte del futuro de los Shelby.

Por supuesto, se trata de un punto clave para entender el fracaso en el plan para asesinar a Oswald Mosley. Y aunque por una vez Alfie no ha tenido nada que ver en los planes y manejos que llevaron al plan de fracasar, su regreso no es del todo fortuito. O al menos, no parecía serlo en la quinta temporada de Peaky Blinders, aunque se sabe poco de cuál papel podría en jugar en la actual.

Con la traición del Ejército Republicano Irlandés, Tommy en mitad de una crisis existencial debido a la muerte de Polly, Alfie puede jugar un papel esencial. ¿Será el vínculo hacia la venganza que Tommy sabe debe a Michael? ¿El apoyo en medio de un momento de debilidad de los Shelby? O, por el contrario — y sin duda, lo más probable–, ¿artífice de una nueva traición?

Todavía no hay nada claro al respecto. Pero lo que sí es evidente que el regreso del personaje de Tom Hardy no es fortuito ni formó parte de un giro inesperado, efectista en Peaky Blinders. Casi nada lo es en la serie.

¿Tommy vengará la muerte de la tía Polly Gray?

Para entrar en contexto: la actriz Helen McCrory murió de cáncer antes de poder retomar su papel como Polly Gray. De modo que el argumento de Peaky Blinders tuvo que analizar su ausencia desde un punto de vista esencial: ¿cómo resaltar su importancia? El personaje fue uno de los elementos centrales de la serie durante seis temporadas. Por lo que su desaparición se ha convertido en un dilema para guionistas y productores. ¿Cómo plantear algo semejante?

El primer capítulo de la sexta temporada de Peaky Blinders mostró la muerte de Polly Gray, pero también dejó abierta la brecha de sus posibles consecuencias. Michael, al borde de la traición, con un Tommy desequilibrado y la necesidad de la venganza. ¿Lo hará Tommy? ¿Michael se enfrentará al líder de los Shelby?

Por ahora, no hay respuestas sencillas para todas las líneas argumentales que sacudió la muerte de Polly. Pero algo si es evidente: la temporada mostrará la, probablemente, mortal rivalidad entre Tommy Michael. ¿A dónde llevará la guerra? Solo queda esperar.