Hasta ahora, Stranger Things ha sido una serie casi antológica, con temporadas que suelen terminar de forma cerrada. Y aunque los temas y tramas se mantienen de una entrega a otra, casi siempre el final de temporada muestra el final del conflicto central. Eso hasta la intrigante temporada cuatro, la más madura y oscura de toda la historia del programa. También la que cierra una etapa del show y lo encamina hacia su inevitable punto final.

Pero además de ser un hito dentro del universo de Stranger Things, la temporada cuatro lleva a cuestas una dolorosa salvedad. Aunque no hay confirmación, ni tampoco indicios reales, todo parece conducir a la muerte de uno de los personajes. Los Duffer dejaron entrever durante los últimos meses que es probable que ocurra. Y que, además, podría tratarse de uno de los personajes centrales del programa. Lo que, por supuesto, deja un amplio — y angustioso — abanico de posibilidad.

Como si eso no fuera suficiente, esta es la temporada más oscura, madura y violenta de todas. Por lo que es obvio, es que probable que la pérdida de la inocencia — tema del argumento para su regreso — se profundice con una muerte. Y no una sugerida o que resulta ser un arco narrativo sorprendente, como ocurrió con Hopper. Todo parece indicar que se tratará de una definitiva, dolorosa y que cambiará el mundo de Stranger Things de Netflix para siempre.

¿Y quiénes podrían morir en mitad de lo que parece un enfrentamiento con lo sobrenatural a gran escala? Hay varios candidatos probables y en especial, cuando todo apunta a que, además, el pueblo de Hawkins se convertirá en escenario de devastación. ¿Habrá una pérdida irreparable en Stranger Things? Te dejamos una lista de probabilidades.

Muy altas

Steve Harrington

El personaje interpretado por Joe Keery ha tenido un impecable y profundo arco de redención en las cuatro temporadas de Stranger Things. De chico malo, bully y sujeto desagradable en general, se convirtió en el apoyo emocional de la pandilla de Hawkins. A eso habría que sumar su solidaridad, amabilidad y disposición para ayudar a cualquiera en medio de los extravagantes sucesos del pueblo.

Y quizás, por ese motivo, sea el personaje con más posibilidades de morir en los últimos dos capítulos de temporada. Después de todo, tiene la mezcla perfecta de carisma, arraigo y una curiosa falta de lazos que haría su pérdida dolorosa. Pero a la vez, no en especial importante para la trama. De hecho, el guion ha sido cuidadoso en evitar Steve sea algo más que el amigo querido de los personajes principales. ¿Podría ser la víctima perfecta en un argumento tramposo?

Nancy Wheeler

Otro de los personajes con un crecimiento apreciable en la trama, que además, parece haber llegado a su punto más alto. Nancy dejó atrás su papel de damisela en desgracia y se convirtió en centro motor intelectual de la serie. Y para el final del volumen uno de la cuarta temporada de Stranger Things se enfrentaba a la posibilidad de morir ante Vecna. En especial, sus terroríficas capacidades de revivir los peores recuerdos y convertirlos en un arma mortal.

¿Podría morir Nancy? En realidad, sería un golpe de efecto que daría realce inmediato a un trágico Steve, con el que comparte una confusa relación. Como si eso no fuera suficiente, sería un golpe doloroso para la pandilla Hawkins, pero sin tener que sacrificar a ninguno de sus personajes principales. ¿Se atreverán los Duffer a algo semejante?

Joyce Byers

¿Matar a la madre más abnegada de Hawkins? Puede parecer un disparate, pero tendría un efecto total en la estructura de Stranger Things. Que es, de hecho, lo que los Duffer buscan en la penúltima temporada de la historia. Si Joyce llegara a morir, lo más probable es que Hopper se enfrentaría a su dolor privado para cuidar de Eleven, Will y Jonathan. Lo que le daría un nuevo propósito vital y quizás, un replanteamiento de sus prioridades.

¿Demasiado trágico? Es probable. Pero, si tomamos en cuenta que los Duffer anunciaron que la quinta temporada dará un paso en el futuro, eso podría indicar algo específico. Ya la pandilla de Hawkins no necesitará una madre abnegada.

No muy altas



Jim Hopper

Después de su aparente muerte y ser llorado dentro y fuera de la pantalla, las posibilidades de que Hopper sea la víctima del guion son medianas. Por supuesto, quizás podría ocurrir que protagonizara un acto heroico que le llevara a una muerte trágica pero efectiva para el argumento.

Pero la gran pregunta inevitable es si tendría sentido que el personaje muriera por segunda vez. ¿No sería una especie de parodia involuntaria a uno de los tropos de resurrección más criticados de la pantalla grande y chica? Claro está, habría que analizar cómo sería narrado y si su muerte favorecería al ya anunciado salto en el tiempo de la quinta temporada. ¿Podría ser Hopper un recuerdo perenne e inspirador a futuro?

Jonathan Byers

El mayor de los Byers ha tenido una participación más bien deslucida en el volumen uno de la temporada cuatro de Stranger Things. Tanto como para pasar desapercibido. De hecho, lo más resaltante de su aparición es su súbito interés por sustancias alucinógenas y amistad con Argyle, uno de los debutantes del guion. De modo que es su muerte no solo no causaría impacto, sino que no marcaría ningún efecto en la trama.

Es probable, eso sí, que los escritores del show decidan brindar mayor preponderancia al personaje en los últimos dos capítulos. ¿Podría ponerle en riesgo de muerte? La posibilidad son considerables aunque no definitivas. Y mucho menos importantes, por más cruel que se escuche esto último.

Robin Buckley

La brillante y carismática Robin se ha convertido en uno de los personajes más queridos del programa. Y eso, justamente, es la que la pone en peligro. En especial, porque es parte del grupo que deberá lidiar, ya sea con la ira de Vecna o la turba justiciera de Hawkins. No obstante, es poco probable que el personaje muera. Los guionistas le brindaron un arco romántico incompleto — que es probable sea más claro en los últimos dos capítulos — y es el cerebro motor del grupo.

Esto último, refuerza las teorías que podría morir para ocupar — de manera simbólica — el lugar de Nancy. Después de todo, ambas han pasado buena parte de la temporada cuatro en investigaciones y compartiendo resultados. ¿Diremos adiós a Nancy en beneficio de Robin?

Bajas

Toda la pandilla de Hawkins

Es prácticamente imposible que los guionistas decidan sacrificar a uno de los personajes centrales de la historia con una quinta temporada en serio. Durante el primer volumen hubo un evidente sobresalto por el peligro que corrió Max. Pero al final, el riesgo resultó en la resolución de una parte del misterio de temporada.

Y aunque Dustin y Lucas podrían ser perseguidos por una turba histérica, lo más probable es que salven la vida. Lo mismo Mike y Will, que deben resolver cual sea la tensión entre ambos. En cuanto a Erika, lo más probable es que siga siendo la voz de la cordura en medio de las situaciones más dementes de Hawkins.

Eleven

Recuperados sus poderes y a punto de enfrentarse a Vecna, la gran heroína de la telequinesia de Hawkins es también un personaje imprescindible. Tanto como para que tenga la supervivencia asegurada, en vista de la última y final temporada de Stranger Things.

Por supuesto, también debe reunirse con Hopper, solventar su situación escolar y quizás comenzar, ahora sí, un recorrido hacia una vida normal. Y eso incluye, una relación con Mike y sin duda, un corto período de vida familiar normal. ¿Podrá lograrlo?

Vecna

Es muy poco probable que un villano escrito con tanto mimo por los guionistas muera para el final de la cuarta temporada de Stranger Things. Sin duda, será vencido por Eleven o al menos, tendrá un enfrentamiento en que lleva todas las de perder. Pero es muy probable, que no muera. Aun así, en ambas posibilidades, lo más seguro es que termine encerrado en el Upside Down.