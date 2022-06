A partir de 2023, los Premios Grammy comenzarán a reconocer la música original creada para juegos. The Recording Academy sumará cinco nuevas categorías a su tradicional premiación desde el próximo año; entre ellas, "Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos".

De esta forma, la industria musical ha decidido darle su propio espacio a un segmento creativo cada vez más fuerte y destacado, como es el de la música creada específicamente para juegos. Según se explicó desde la Academia, la distinción del Premio Grammy irá a las BSO escritas para un videojuego en sí o que sirvan de complemento del mismo.

"La principal prioridad de la Academia es representar de manera efectiva a las personas de la música a las que servimos y, cada año, eso implica escuchar a nuestros miembros y garantizar que nuestras reglas y pautas reflejen nuestra industria en constante evolución". Harvey Mason Jr., CEO de The Recording Academy, sobre las nuevas categorías que debutarán en los Premios Grammy de 2023.

De esta manera, el trabajo de quienes componen la música que destaca en los principales videojuegos de cada año tendrá su espacio asegurado en cada nueva entrega de los Premios Grammy. No olvidemos que ya se han dado casos de creaciones originales para juegos que son reconocidos con este galardón, pero han sido muy puntuales.

Las bandas sonoras de videojuegos se garantizan un lugar en los Premios Grammy

En los Premios Grammy de este año, por ejemplo, Charlie Rose y Jake Silverman se quedaron con la estatuilla de la categoría "Mejor arreglo, instrumental o a cappella" por su versión de Meta Knight's Revenge, interpretada por The 8-Bit Big Band, que apareció en Kirby Superstar.

Hasta entonces, el único antecedente de este tipo que existía pertenecía a Christopher Tin. El compositor estadounidense fue el autor de Baba Yetu, para el juego Civilization IV de 2005. La canción se relanzó a fines de 2009 como parte del álbum Calling All Dawns; y en los Premios Grammy de 2011 recibió el galardón a "Mejor arreglo instrumental con acompañamiento vocal".

Con la inclusión de la nueva categoría dedicada a bandas sonoras de videojuegos y medios interactivos, The Recording Academy por fin le da un merecido lugar al trabajo de grandes compositores, arreglistas y músicos que cada vez se vuelcan más a trabajar en la industria de los juegos. No olvidemos que en los últimos años se ha hecho cada vez más frecuente que artistas de primer nivel se involucren con creaciones originales para el mercado gamer.

Uno de los casos más notorios ha sido, sin dudas, el de Gustavo Santaolalla. El músico argentino, ganador de dos premios Oscar en 2005 y 2006 por las bandas sonoras de Brokeback Mountain y Babel, ha sido aclamado por crear la música de The Last of Us y The Last of Us Part II.

Además de la nueva categoría que premiará a la mejor banda sonora de videojuegos y medios interactivos, las demás que debutarán en los Premios Grammy de 2023 serán: