Netflix sigue intentando triunfar en el segmento de los juegos para dispositivos móviles. Tras su anuncio hace unos meses, la plataforma streaming sigue sumando títulos. En este caso, le llega el turno a La Casa de Papel. La serie de factura española, que tantos éxitos le ha supuesto la plataforma a nivel internacional, también tendrá su versión en juego. El juego estará disponible próximamente –no se ha confirmado la fecha concreta– a través de las diferentes plataformas en las que Netflix Games ha hecho su despliegue.

Para este lanzamiento, Netflix Games ha querido centrarse en los personajes principales de La Casa de Papel. Básicamente, la premisa del juego –bastante sencillo– propone que te pongas en el lugar de alguno de los personajes que componen el grupo de ladrones. De un solo jugador, la propuesta es que elijas a los personajes en función de las necesidades del atraco en cuestión. El objetivo del mismo: ayudar al Profesor a robar la caja fuerte de un banco.

Similar a los títulos que funcionan como un scape room online, el juego de La Casa del Papel está compuesto por puzles o minijuegos en los que abrir cajas fuertes y analizar pistas. Asimismo, también habrá que evitar los tiroteos cuando el robo sea descubierto.

Netflix no aporta muchos más detalles sobre el juego de La Casa de Papel. Pero hay que recordar que son todos para mobile en formato minijuego, lo que indica que la complicación del contenido no puede llegar muy lejos.

Ya se sabía que Netflix iba a rentabilizar los derechos que mantiene sobre la franquicia de La Casa de Papel. Con el final de la serie principal, ya se confirmaron varios spin-offs para seguir creando contenido bajo la firma del selecto grupo de ladrones. El juego es una línea más que apunta a un hecho interesante: con una plataforma de juegos de nuevo cuño, un título conocido como La Casa de Papel puede ser interesante para levantar su sección de entretenimiento. Es una estrategia que se repite, en cualquier caso. Netflix Games comenzó su andadura con un título de sobra conocido: Stranger Things. Concretamente con 5 propuestas basadas en los personajes de la serie:

Stranger Things: 1984;

Stranger Things 3: The Game;

Shooting Hoops;

Card Blast;

Teeter Up.

Ahora suma 22 títulos a los que se sumará, en las próximas semanas, el nuevo juego de La Casa de Papel.

Disponible desde noviembre de 2021, hay pocos datos sobre el éxito, o no, de Netflix Games. La plataforma, que comenzó estando solo disponible para dispositivos Android, pasó en poco tiempo a encontrar su hueco en iOS. No hay datos concretos. De hecho, para entrar en la plataforma no hay que hacer nuevo registro. Con todo, no son pocas las voces que apuntan a un más que posible fracaso de la franquicia de juegos de Netflix. Stadia de Google, Luna de Amazon, o Facebook ya intentaron triunfar, sin éxito, en ese segmento. También Disney, con algunas de las franquicias más sólidas del mundo de las series y películas –mucho más que La Casa de Papel–, ha tenido resultados agridulces con su intento de llegar al segmento de los videojuegos.

Funciona con la misma contraseña de los perfiles de usuario para el canal streaming. Lo cual es positivo para el usuario, pero complicado para la monetización del servicio. Al no crear una nueva cuenta, se hacen imposibles –al menos por ahora– las compras dentro de juegos o incluso el cobro por acceder al servicio de juegos. Lo cual no llamaría la atención si no fuese por el estado de Netflix tras sus últimos resultados. La sangría de nuevos usuarios, tras años de reinado, le pone las cosas complicadas a Netflix con La Casa de Papel en versión juego o sin ella.