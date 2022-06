El plan de Netflix para "frenar" a los usuarios que comparten sus cuentas es un fiasco; y eso que aún ni siquiera se lo ha implementado globalmente. Sin embargo, las primeras pruebas de la plataforma de streaming están demostrando que las medidas aplicadas no surten el efecto deseado.

Rest of World expone que en Perú, uno de los países donde la medida ya se encuentra en funcionamiento, su aplicación es tremendamente desigual. Algunos usuarios ya han sufrido el incremento de precios por compartir su cuenta con personas con las que no conviven; mientras que otros han hecho caso omiso a las advertencias y no han recibido "castigo" alguno. A esto se le suma una creciente preocupación por parte de los entes de defensa de los consumidores, así como la confusión entre los empleados a cargo de brindar el servicio de atención al cliente de Netflix.

El panorama está lejos de ser el ideal y deja en claro que Netflix aún debe resolver varios puntos fundamentales de esta iniciativa, en especial si realmente piensa llevarla a sus mercados más importantes. Por lo pronto, además de Perú, los aumentos de precios para quienes comparten sus cuentas también aplican en Chile y Costa Rica.

Pero lo que el citado informe expone es que Netflix está fallando en aspectos cruciales, como la falta de una comunicación efectiva en torno a cuáles son los casos a los que esta sanción aplica. La idea de la compañía estadounidense es que una suscripción se utilice solo por los integrantes de una misma vivienda; sin embargo, muchos usuarios entienden que un grupo familiar compuesto por personas que viven en distintas ciudades deberían poder compartir su acceso. Esto ha derivado en reclamos que muchas veces han quedado en la nada, o directamente en la baja de las cuentas en cuestión.

¿Netflix está realmente preparado para llevar su control de cuentas a sus mercados más importantes?

Imagen: Netflix

Si lo que se reporta desde Perú sirve como medida, Netflix debe estar replanteándose su enfoque en torno a esta problemática. O al menos la celeridad con la que pretende avanzar en esta iniciativa para transformar a los múltiples usuarios de una misma cuenta en suscriptores genuinos. Según se conoció recientemente, la empresa decidió adelantar la implementación de las medidas para evitar que los usuarios compartan sus contraseñas; si bien no se brindaron mayores detalles a los empleados, la novedad se divulgó junto a la idea de lanzar su plan barato y con anuncios en el trimestre final de este año.

Las primeras experiencias para evitar lo que Netflix considera un uso indebido de sus cuentas no están dando resultados en mercados pequeños. Por ende, la plataforma de streaming deberá trabajar arduamente en los próximos meses para cambiar la percepción del público ante esta medida, en especial de cara al desembarco en países con una mayor cantidad de clientes.

Después de todo, el planteo de Netflix en su oposición a las cuentas compartidas es legítimo. Esto es un negocio, y eso está más que claro. El problema está en que la compañía parece estar dando manotazos para superar el mal trago por la reciente pérdida de suscriptores, y no ha tenido mejor idea que cargar tintas sobre sus usuarios ante su primer resultado negativo en una década.

No olvidemos que el servicio no solo está sufriendo para sostener el impulso tras los años de confinamiento por la pandemia de coronavirus. Netflix también se ha topado con la pérdida de interés de sus clientes más antiguos, lo que le da un toque extra de complejidad a su plan de recuperación.

Ya veremos qué sucede en los próximos meses, pero hasta aquí el plan de Netflix contra las cuentas compartidas está lejos de ser óptimo. Y no podemos decir que nos sorprenda demasiado.