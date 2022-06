La GSMA ha anunciado este lunes un acuerdo para prorrogar la celebración del Mobile World Congress en Barcelona hasta, al menos, 2030. El contrato vigente hasta el momento finalizaba en 2024, por lo que esta extensión prorroga durante seis años más la celebración de dicho evento en la ciudad española.

Las recurrentes huelgas de transporte, diversos sucesos políticos, la pandemia... Siempre que ha emergido un obstáculo, se ha cuestionado la continuidad de la feria en la ciudad condal. Este anuncio, sin embargo, muestra el compromiso de la organización (GSMA) tanto con las autoridades involucradas como con el propio emplazamiento.

El Mobile World Congress se celebró por primera vez en Barcelona en el año 2006. Cuando finalice el recién anunciado contrato, la feria se habrá celebrado un total de 23 veces en la ciudad –24 si se hubiese llevado a cabo la edición de 2020, cancelada por la pandemia–. Una permanencia que, si bien no es inquebrantable, refleja el fuerte vínculo entre Barcelona y el Mobile World Congress.

Para la ciudad, este anuncio es sin duda beneficioso. Los números de la última edición –celebrada este mismo año– fueron inferiores a lo habitual. El auge de la variante Omicron en diversas partes del mundo condicionó la participación de diversas empresas y miles de personas. Pese a ello, se estima que más de 60.000 personas pasaron por la ciudad y que el impacto económico derivado de la feria osciló los 240 millones de euros.

En 2019, la última edición celebrada antes de la pandemia, las cifras fueron aún mejores. Se estima que el MWC atrajo ese año a más 100.000 personas y tuvo un impacto económico en la ciudad cercano a los 500 millones de euros, según datos de Statista.

"Barcelona está tan entrelazada con la experiencia del MWC que me resulta difícil pensar en una y no en otra"

"Las circunstancias globales recientes han provocado algunos de los desafíos más difíciles que hemos tenido que afrontar con el MWC", señaló Mats Granryd, director general de la GSMA en un comunicado. El ejecutivo, no obstante, destacó la solidez con la que Barcelona ha trabajado para que la feria prosiga con normalidad tras lo ocurrido en 2020. "De hecho, Barcelona está tan entrelazada con la experiencia del MWC que me resulta difícil pensar en una y no en la otra", finalizó.

La noticia ha sido celebrada también por los representantes de las autoridades españolas. Entre ellos, la vicepresidenta Nadia Calviño, el teniente alcalde de Barcelona Jaume Collboni y el presidente de la Generalitat Pere Aragonès.

