El paso de Morbius por los cines no puede ser considerado otra cosa más que un fracaso. La película de Daniel Espinosa, con Jared Leto en el rol de Michael Morbius, uno de los villanos del universo de Spider-Man, fue un fiasco tanto en crítica como en taquilla. Sin embargo, por increíble que resulte, parece haber encontrado su segundo aire gracias a una avalancha de memes en las redes sociales. Al punto tal que este fin de semana volverá a las salas de cine de Estados Unidos, en busca de aprovechar esa peculiar —y renovada— "popularidad".

La noticia se conoció originalmente a través de una empresa llamada Exhibitor Relations Co., aunque posteriormente la confirmó Sony. De esta manera, Morbius volverá este viernes a la cartelera y se proyectará en más de 1.000 cines estadounidenses durante todo el fin de semana.

Sin lugar a dudas es una situación muy peculiar. Más aún si se tiene en cuenta que, según recoge Polygon, durante el fin de semana previo estuvo en apenas 83 salas de todo Estados Unidos. A esto se le debe sumar el hecho de que Morbius ya ha salido a la venta en plataformas digitales el pasado 17 de mayo, por lo que nadie esperaba una reactivación demasiado importante de su presencia en los cines. No obstante, las redes sociales parecen haber jugado un papel clave en esta historia.

Los memes le dan un segundo aire a Morbius

Marvel | Sony

Morbius se ha convertido en una fuente de memes desde su estreno, siendo "It's Morbin Time" el más famoso. Estamos hablando de una broma recurrente, especialmente en Twitter, donde los usuarios aluden a circunstancias en las que el personaje de Jared Leto podría utilizar la citada frase —una deformación del "It's Morphin' Time" de los Power Rangers— como su eslogan o catchphrase.

Así, lo que seguramente nació como el comentario risueño y no demasiado calculado de un tuitero, se ha convertido en furor en la web. Y parece que ha sido motivo suficiente para empujar a Sony a expandir la presencia de Morbius en las salas de cine estadounidenses en los próximos días, aunque la compañía aún no lo haya reconocido públicamente.

¿Será esta la oportunidad del estudio para tratar de exprimirle algo más de dinero a este estreno? Morbius se llevó a cabo con un presupuesto bastante más acotado que el de otras producciones relacionadas al mundo de los superhéroes. Se calcula que la película costó entre 75 y 80 millones de dólares y recaudó alrededor de $163 millones, contabilizando tanto la taquilla estadounidense como la internacional.

Morbius estuvo lejos de las aspiraciones comerciales de sus productores. Y si bien recaudó unos nada despreciables 39 millones de dólares en su fin de semana de estreno —un número a tono con las expectativas—, el interés decayó rápidamente. De hecho, su segunda semana en cartelera fue un desastre, con una caída del 74% en la recaudación.

No obstante, internet siempre tiene un as bajo la manga y los responsables de Morbius no lo quieren desaprovechar. Es improbable que el largometraje de Sony se convierta en pasión de multitudes, pero sí parece estar sacando credenciales para conseguir estatus de culto, aunque no sea más que por los memes.