A muchos nos mueve la curiosidad. Y cuando algo no está a simple vista, nos da por escudriñar hasta encontrarlo. Es el caso de las Opciones para desarrolladores, un menú de tu teléfono Android oculto a la vista pero que podemos activar siguiendo un sencillo truco. Conocido también como modo desarrollador de Android, muestra configuraciones especiales que te resultarán de utilidad en determinados momentos.

Pero mejor que nos lo explique Google, tal y como hace en su página para desarrolladores. El modo desarrollador de Android “ te permite configurar los comportamientos del sistema que te ayudan a generar perfiles y depurar el rendimiento de tu app. Por ejemplo, puedes habilitar la depuración mediante USB, capturar un informe de errores, habilitar la información visual para los toques, instalar superficies de ventanas cuando estas se actualizan, usar la GPU para el procesamiento de gráficos 2D y mucho más”.

Seas o no desarrollador de aplicaciones, tendrás acceso a opciones de tu smartphone ocultas por defecto. Eso significa que deberás ser cauto con qué tocas. Pero si vas sobre seguro, te permitirá habilitar opciones de Android que te facilitarán la personalización de tu teléfono. Pero vayamos por partes. Primero, ¿cómo activarlo?

Activar las opciones para desarrolladores

Todo teléfono con Android instalado tiene un menú oculto conocido como Opciones para desarrolladores. Si tienes tu dispositivo en inglés, se llama Developer options. Dice Google que están visibles en Android 4.1 y anteriores. Pero desde Android 4.2 están ocultas por defecto y tenemos que activarlas. La buena noticia es que una vez sabemos cómo es muy fácil.

Según nos explica Google en su página para desarrolladores, “si quieres habilitar las Opciones para desarrolladores, presiona la opción Número de compilación 7 veces”. ¿Dónde está el número de compilación de Android? Aunque puede variar según la versión que tengas de Android, suele estar en Ajustes > Acerca del dispositivo > Número de compilación. Si no damos con ello, siempre podemos acudir al buscador integrado en los ajustes de Android.

Para qué sirve el modo desarrollador

No hace mucho vimos una aplicación gratuita para Android que muestra opciones ocultas de los teléfonos Android, en general, y de la marca Xiaomi en particular. Esto incluye también POCO y Redmi. Lo que hacía esta aplicación era mostrar y organizar una enorme cantidad de opciones que, o bien están desperdigadas, o bien están ocultas a la vista del usuario.

El objetivo del modo desarrollador de Android es ofrecer también una batería de opciones para usuarios concretos. Desarrolladores de apps, principalmente. Por eso está desactivado por defecto, para que no toquemos nada de lo que luego podamos arrepentirnos. Porque si cambias algo que no conoces y olvidas qué era, cuando tu teléfono Android dé problemas o se comporte raro, sólo podrás restaurarlo y vuelta a empezar. Pero si sólo tocamos lo que conocemos, no debería haber problema alguno. Y si apuntamos qué hemos cambiado, podrás volver a cambiarlo.

Un informe de errores de tu teléfono

Pero vayamos al lío. El modo desarrollador de Android u Opciones para desarrolladores tienen funciones muy prácticas. La primera de ellas es el informe de errores. Sirve para analizar tu smartphone Android y así detectar si hay algún problema. Podemos hacer un informe interactivo, en el que puedes decidir qué hacer y qué no, como capturas de pantalla, o un informe completo.

Esta segunda opción está pensada para cuando el dispositivo “no responde o funciona demasiado lento”. Vamos, que primero haz un informe interactivo y, si no encuentras el problema, prueba con el segundo. En la barra de notificaciones verás el icono de un insecto. Indica que se está generando el informe. Cuando termine verás los resultados.

Si vas a usar esta opción con cierta frecuencia, tal vez te interese bajar por las Opciones para desarrolladores y activar la que dice Acceso directo a informe de errores. Así, en el menú de encendido verás un botón para crear un nuevo informe. Más rápido que yendo a los ajustes de Android.

Servicios y aplicaciones en ejecución

Si tu Android va más lento que de costumbre, podemos comprobar qué aplicaciones o servicios están funcionando en ese momento. En Windows, tenemos el Administrador de tareas para hacer esto. En Android, tenemos que ir a las Opciones para desarrolladores > Servicios en ejecución. Ahí verás cómo se reparte la RAM de tu teléfono entre sistema y aplicaciones.

Es una manera de ver si hay aplicaciones o juegos que se exceden en consumo de memoria y ponerle freno. Y siguiendo con el símil de Windows, en Android también podemos detener servicios. Pulsamos en él y, una vez sabemos que es el causante de nuestros problemas, pulsamos en Detener. Cuando lo necesitemos ya se reanudará por su cuenta.

Depuración por USB

La depuración por USB es una opción que encontrarás en el modo desarrollador de Android. Suele ser la principal opción por la que muchos activan las Opciones para desarrolladores. El motivo es que algunas aplicaciones te piden activar la depuración por USB para funcionar. Su razón de ser es ayudar a los desarrolladores a conectar un dispositivo Android con un ordenador para tareas de depuración de aplicaciones. Pero en la práctica, sirve a determinadas aplicaciones a “tomar el control” de Android para hacer cosas por defecto bloqueadas.

Es larga la lista de aplicaciones que te piden activar la depuración por USB. Normalmente son aplicaciones que sirven para controlar tu teléfono desde el ordenador, para controlar tu televisor o dispositivo con Android TV desde tu smartphone, etc. Son muchas las posibilidades que ofrece y que, por seguridad, viene bloqueada por defecto.

Más opciones a tener en cuenta

Más opciones útiles del modo desarrollador. Por defecto, está activa la opción Pantalla siempre encendida al cargar. Puedes desactivarla si lo prefieres. Así no te molestará si cargas la batería durante la noche, por poner un ejemplo. Pero hay más.

También puedes mostrar la tasa de refresco de la pantalla activando la opción correspondiente. Muy útil para gamers y para comprobar la calidad de tu teléfono y de su pantalla. Y para grabar vídeos te será útil Mostrar toques, que muestra la ubicación de los toques en la pantalla.

Si tu Android no da más de sí o quieres comprobar si un proceso concreto causa problemas, puedes activar la opción Limitar procesos en segundo plano. Permite bloquear todos los procesos que se ejecutan aunque no tengas una app delante. También puedes mantener un máximo de entre uno y cuatro procesos. Por defecto, el límite lo pone Android en función de las necesidades del dispositivo y de las aplicaciones que utilices.

En definitiva, en el modo desarrollador de Android encontrarás una serie de opciones que te servirán para cambiar aspectos de tu dispositivo que antes estaban ocultas. Además, te ayudará a entender mejor su funcionamiento y a ponerlo a punto si no va bien del todo. Y como he dicho en varias partes de este artículo, asegúrate de que sabes lo que estás cambiando, por si no sale bien y tienes que volver a cambiarlo.